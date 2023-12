Trung Quốc: Tuyết rơi hiếm thấy ở miền nam, băng giá bao trùm miền bắc

Đường phố ở Bắc Kinh đầy tuyết trong ngày 18/12 (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc đã trải qua một tuần thời tiết lạnh giá bất ngờ khi nhiệt độ đã giảm xuống mức thấp ở các khu vực phía bắc, làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không, thậm chí khiến hệ thống phanh trên một chuyến tàu đi lại ở thủ đô Bắc Kinh bị hư hỏng.

Hồi đầu tháng 11, các chuyên gia đã dự báo mùa đông năm nay ấm hơn do hiện tượng El Nino, đồng thời cảnh báo nhiệt độ có thể dao động sau thời gian nước này chứng kiến một trong những tháng 10 ấm nhất trong nhiều thập niên qua.

Nhưng trong ngày 18/12, một thành phố chỉ cách thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông 80 km về phía bắc, nơi rất hiếm khi xuất hiện băng tuyết, lần này ghi nhận tuyết rơi phủ kín một đỉnh núi. Nhiệt độ ở Quảng Châu được dự báo là 8 độ C so với mức nhiệt độ ở 2 con số của tỉnh Quảng Đông vào đầu mùa đông trong khi nhiệt độ trung bình tháng 1 ở tỉnh miền nam Trung Quốc này là 14 độ C.

Các quan chức Quảng Châu kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ, những người rất dễ bị "bệnh sóng lạnh" khi mùa đông đến gần.

Ở tỉnh Quảng Tây lân cận, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước kêu gọi ứng phó khẩn cấp "toàn diện", dự báo sẽ có mưa đá ở một số thành phố như Quế Lâm.

Mưa tuyết cũng đã xuất hiện ở trung tâm thương mại Thượng Hải trong ngày 18/12. Tại Bắc Kinh, nhiệt độ sáng 18/12 giảm xuống mức âm 15,5 độ C, gần mức thấp nhất lịch sử của năm 1952 là âm 15,2 độ C và âm 17,7 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận ở Bắc Kinh trong tháng 12 là âm 18,3 độ C.

Cơ quan dự báo quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ thấp sẽ kéo dài cho đến ngày 21/12, trong đó các khu vực phía bắc, Nội Mông và một số khu vực xung quanh sông Dương Tử sẽ thấp hơn 7 độ C so với mức thông thường.

Vào ngày 18/12, thành phố Hohhot ở Nội Mông dự báo hứng chịu nhiệt độ thấp nhất là âm 22 độ C trong khi nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 5 độ C ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ở miền trung.

Mưa và tuyết có thể tấn công khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử và phía nam, bao gồm các khu vực thuộc các tỉnh An Huy, Giang Tô và Chiết Giang cũng như Thượng Hải.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo có thể có tuyết dày cục bộ.

Du khách mắc kẹt

Tận dụng thời tiết sớm đóng băng, Cáp Nhĩ Tân, một thành phố ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc, sẽ tổ chức lễ hội điêu khắc trên băng lớn nhất từ trước đến nay tại một công viên trải rộng trên 810.000m2.

Hơn 1.000 tác phẩm điêu khắc bằng băng trong công viên được tạo hình từ khoảng 250.000m3 băng lấy từ sông Tùng Hoa đóng băng.

Tuy nhiên, do thời tiết băng giá và gió mạnh, hơn 50 khách du lịch bị mắc kẹt hơn 2 giờ đồng hồ trên cáp treo lên một ngọn núi ở phía đông tỉnh Chiết Giang vào hôm 16/12 sau khi hệ thống phải tạm dừng vì lý do an toàn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, may mắn tất cả du khách đều an toàn bất chấp điều kiện thời tiết đóng băng khắc nghiệt.