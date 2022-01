Trung Quốc trải qua tuần tồi tệ nhất vì Covid-19 sau đợt dịch ở Vũ Hán

Dân trí Trung Quốc đã kết thúc tuần cuối cùng của năm 2021 với số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong gần 2 năm.

Người dân tại khu phong tỏa nhận đồ ăn được phân phát tại Tây An, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay 1/1 thông báo, nước này đã ghi nhận 175 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trong ngày 31/12/2021, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở Trung Quốc trong 7 ngày qua lên 1.151 trường hợp.

Đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất kể từ khi Trung Quốc khống chế được đợt bùng phát dịch ở thành phố Vũ Hán hồi đầu năm 2020.

Đợt dịch lần này tại Trung Quốc chủ yếu bắt nguồn từ thành phố Tây An, trung tâm công nghệ và công nghiệp với 13 triệu dân ở tây bắc Trung Quốc.

Ổ dịch ở Tây An có thể thúc đẩy các nhà chức trách siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch khi số ca nhiễm tăng lên. Tính đến hôm nay, Tây An đã bị phong tỏa 10 ngày, ghi nhận 1.451 ca nhiễm có triệu chứng kể từ ngày 9/12, cao hơn mọi thành phố khác tại Trung Quốc trong năm 2021.

Các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở Tây An. Diên An, nơi cách Tây An khoảng 300 km, tuần này đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà.

Đợt phong tỏa ở Tây An là đợt phong tỏa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên, vào năm 2020.

Thành phố Tây An đã thiết lập hơn 4.400 điểm lấy mẫu và triển khai hơn 100.000 người tham gia hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang, xếp hàng chờ xét nghiệm trên các đường phố và trung tâm thể thao. Các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học trừ trường hợp cần thiết.

Kể từ khi phong tỏa toàn thành phố vào tuần trước, các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt và đưa gần 30.000 người cách ly trong khách sạn. Các nhà chức trách Tây An cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố.

Người dân Tây An bị cấm lái xe và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài để mua hàng hóa 3 ngày một lần. Theo biện pháp phòng dịch mới được chính quyền Tây An công bố, không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường, trừ các phương tiện phục vụ công tác kiểm soát dịch.

Ổ dịch ở Tây An đã cho thấy những khó khăn mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về 0, khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh, kháng vaccine và lọt qua hàng rào chống dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm nay.

Mức tăng tại Trung Quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu Âu và Mỹ, tuy nhiên các nhà chức trách Trung Quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid), hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng, để đưa số ca nhiễm về 0 bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng.

Thành Đạt

Theo Reuters