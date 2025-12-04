Nga sẵn sàng xem xét mở rộng hỗ trợ Venezuela

Quan hệ giữa Nga và Venezuela đã lên một cấp độ mới (Ảnh: X).

“Chúng tôi đã và đang ủng hộ Venezuela bất kể họ có bị tấn công hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Venezuela có chủ quyền và chính phủ của nước này”, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Malik-Bagdasarov ngày 3/12 phát biểu trên truyền hình khi được hỏi về khả năng Nga hỗ trợ Venezuela trong trường hợp Venezuela bị tập kích.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: “Còn về các phương thức hỗ trợ, hãy suy nghĩ thực tế. Ở giai đoạn này, các đối tác của chúng tôi trước hết trông đợi sự hỗ trợ chính trị, và chúng tôi cung cấp điều đó trên mọi phương diện. Nếu cần bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác, chúng tôi sẽ xem xét”.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, thỏa thuận đối tác chiến lược giữa 2 nước đánh dấu sự chuyển tiếp lên một cấp độ mới trong quan hệ.

“Tất nhiên, thỏa thuận này cũng đề cập đến hợp tác kỹ thuật - quân sự của chúng tôi và việc bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu. Đây là một thỏa thuận lớn, toàn diện. Thỏa thuận là công khai, bất kỳ ai cũng có thể đọc và hiểu được chiều sâu và phạm vi của quan hệ đối tác chiến lược giữa chúng tôi với Venezuela”, ông nhấn mạnh.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu triển khai giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch chống tội phạm ma túy ở khu vực Caribe.

“Các bạn có lẽ đã nhận thấy rằng các băng nhóm không còn muốn vận chuyển bằng đường biển, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn. Điều đó sẽ bắt đầu rất sớm”, Tổng thống Trump tuyên bố cuối tháng trước khi phát tín hiệu chuẩn bị tiến hành ngăn chặn các băng nhóm ma túy trên bộ ở Venezuela.

Washington cáo buộc Venezuela không hành động đủ để ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ, song không đưa ra bằng chứng.

Theo New York Times, Tổng thống Trump đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật ở Venezuela. Các hãng truyền thông Mỹ nhiều lần đưa tin rằng Washington có thể sớm bắt đầu thực hiện các cuộc tập kích mục tiêu trên bộ liên quan đến các băng nhóm ma túy ở Venezuela.

Gần đây, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe. Theo trang tin Newsmax, Mỹ đã triển khai 11 tàu chiến, khoảng 15.000 binh sĩ và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực này.

Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy trên vùng biển Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng

Một nhóm thượng nghị sĩ thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã đệ trình một nghị quyết vào hôm 3/12 nhằm ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ chống lại Venezuela nếu không có sự chấp thuận của quốc hội.