Trung Quốc thử nghiệm công nghệ liên kết tàu bằng tín hiệu không dây

Công nghệ liên kết tàu bằng kết nối không dây có thể giúp Trung Quốc tăng đáng kể năng lực vận tải hàng hóa (Ảnh: CCTV).

Hôm 8/12, một cuộc thử nghiệm được tiến hành trên tuyến đường sắt Baoshen ở Nội Mông đã giúp 7 đoàn tàu chở được lượng hàng hóa với tổng tải trọng 35.000 tấn, gấp 3,5 lần trọng lượng của Tháp Eiffel ở Pháp. Các tàu chạy cùng nhau gần hơn nhiều so với yêu cầu thông thường khi chúng vận hành như các đơn vị riêng lẻ.

CCTV cho biết công nghệ này có thể tăng hơn 50% năng lực vận tải hàng hóa đường sắt của Trung Quốc mà không cần phải xây dựng thêm đường ray mới. Hệ thống điều khiển nhóm này được phát triển bởi doanh nghiệp khai thác than thuộc sở hữu nhà nước China Shenhua Energy và các tổ chức trong nước khác.

Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã mở rộng năng lực vận tải hàng hóa đường sắt và đã vận chuyển hơn 3 tỷ tấn hàng hóa trong 3 quý đầu năm nay, theo China Daily.

Trung Quốc cũng đang tăng cường các tuyến đường sắt nối với các quốc gia khác, với các dịch vụ như China Railway Express cung cấp kết nối tới hàng chục quốc gia ở châu Âu và châu Á, đồng thời vận chuyển hàng hóa. Việc xây dựng các tuyến đường sắt mới để đáp ứng nhu cầu hàng hóa ngày càng tăng rất tốn kém, vì vậy những biện pháp như tăng chiều dài đoàn tàu hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các chuyến tàu có thể tiết kiệm chi phí.

Theo CCTV, đây là lần đầu tiên trên thế giới nhiều đoàn tàu hàng có thể vận hành đồng bộ bằng tín hiệu không dây theo thời gian thực mà không cần ghép nối cơ khí.

Một nhà phân tích Trung Quốc cho biết việc thử nghiệm thành công sẽ làm thay đổi căn bản hệ thống công nghệ đường sắt hiện có và tạo ra bước đột phá trong công nghệ đường sắt vận tải nặng trên toàn cầu.

Công nghệ này có thể được ứng dụng cho đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt truyền thống, cung cấp năng lực kỹ thuật cốt lõi cho ngành đường sắt Trung Quốc và thúc đẩy hệ thống điều khiển tàu hàng nặng toàn cầu tiến tới hiệu quả, an toàn và thông minh hơn.

Thách thức lớn nhất của thử nghiệm là làm cho 7 đoàn tàu hàng, mỗi đoàn chở 5.000 tấn, liên kết với nhau mà không dùng bất kỳ cơ cấu ghép nối cơ khí nào.

Thay vào đó, quá trình “liên kết” được thực hiện bằng hệ thống điều khiển thông minh do Trung Quốc tự phát triển, theo đó 7 đoàn tàu đạt được đồng bộ trong tăng tốc và phanh trên toàn bộ hành trình, được dẫn dắt bằng tín hiệu không dây, và không xảy ra va chạm hay tách đoàn, CCTV cho biết.

Trong quá trình thử nghiệm, 7 đoàn tàu, xuất phát từ các ga Nalingoumen, Shabazi, Guannianfang và Dalad North trên tuyến Baoshen, được hợp nhất thành một “đoàn tàu ảo” thông qua kết nối không dây. Các đoàn tàu vận hành ở chế độ bám sát, đồng bộ hoàn toàn và cuối cùng đi đến phía nam của ga Wanshuiquan South, nơi chúng tự động tách ra và lần lượt vào ga.

Tại Trung Quốc, các đoàn tàu hàng truyền thống thường vận hành như một đơn vị độc lập; vì vậy việc khiến 7 đoàn tàu chạy theo đội hình đồng bộ trên cùng một tuyến đường ray mà không có bất kỳ kết nối vật lý nào, đồng thời duy trì đồng bộ, là một điều không dễ dàng.