Trung Quốc có thể sắp thử nghiệm tàu đổ bộ mới

Hình ảnh tàu tấn công đổ bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Theo South China Morning Post (SCMP), các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần che phủ hệ thống phóng điện từ trên tàu Type 076 mang tên Tứ Xuyên đã được tháo bỏ, cùng với một hệ thống radar được lắp đặt. Điều này làm dấy lên đồn đoán con tàu chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phóng điện từ và bộ hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến hồi đầu tháng.

Tứ Xuyên được xem là khí tài chủ chốt cho hoạt động tác chiến UAV của hải quân Trung Quốc nhờ hệ thống phóng điện từ, và thường được mô tả như “tàu sân bay không người lái đầu tiên trên thế giới”.

Tàu Tứ Xuyên được hạ thủy và đặt tên vào tháng 12 năm ngoái. Đây là tàu Type 076 đầu tiên, có khả năng chở 1.000 lính thủy đánh bộ - bước nâng cấp đáng kể so với tàu Type 075 trước đó.

Tàu Tứ Xuyên có sàn bay dài 260m, lớn hơn cả tàu tấn công đổ bộ lớp America của Mỹ và tàu đổ bộ lớp Izumo của Nhật Bản. Nhờ kích thước lớn, tàu Tứ Xuyên có nhiều không gian nhà chứa máy bay bên trong và diện tích bổ sung cho hoạt động phóng.

Điểm nổi bật của tàu này so với các tàu tấn công đổ bộ khác chính là việc trang bị hệ thống phóng điện từ và bộ hãm cánh, tương tự tàu sân bay Phúc Kiến.

Tàu Tứ Xuyên dự kiến sẽ mang theo phi đội UAV, trong đó có GJ-11, máy bay không người lái tàng hình chiến đấu. Loại UAV này được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí dẫn đường chính xác và có thể triển khai mồi bẫy trên không theo hình thức “bầy đàn”.