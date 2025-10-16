Trung Quốc phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 40 tấn ở Cam Túc

Mỏ vàng mới được phát hiện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ước tính có trữ lượng hơn 40 tấn (Ảnh minh họa: VCG).

Sở Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Cam Túc ngày 15/10 công bố, một mỏ vàng lớn vừa được phát hiện tại thành phố Ngọc Môn, thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, với trữ lượng hơn 40 tấn, tương đương với quy mô tài nguyên của hai mỏ vàng lớn.

Mỏ vàng lần này được xác định là mỏ vàng quy mô lớn, phát hiện thông qua các phương pháp thăm dò địa hóa trên diện rộng dựa trên khảo sát địa chất cơ bản.

Thành tựu này có ý nghĩa định hướng quan trọng cho công tác tìm kiếm vàng tại vành đai phía nam dãy Bắc Sơn của tỉnh Cam Túc.

Theo Sở Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Cam Túc, phát hiện trên mang lại kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho hoạt động thăm dò vàng ở những khu vực tương tự, đặc biệt trong việc lựa chọn phương pháp thăm dò, hoàn thiện chiến lược tìm kiếm và xác định hướng thăm dò.

Trước đó, ngày 19/1, Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc thông báo đã đạt được đột phá trong công tác thăm dò vàng tại 3 khu mỏ ở Cam Túc, Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc) và Hắc Long Giang (Đông Bắc), với tổng cộng 168 tấn vàng được bổ sung vào nguồn tài nguyên quốc gia.

Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc Xu Dachun cho biết mỏ vàng Đại Đông Câu ở tỉnh Liêu Ninh đã được đánh giá sơ bộ là có trữ lượng gần 1.500 tấn vàng, có thể trở thành một mỏ vàng đẳng cấp thế giới khác của Trung Quốc, sau mỏ vàng Giao Đông ở tỉnh Sơn Đông.

Một báo cáo do Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc công bố cho thấy tính đến năm 2023, tổng trữ lượng tài nguyên vàng của nước này đạt hơn 3.200 tấn.