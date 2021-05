Trung Quốc nổi đóa sau mệnh lệnh thép của ông Biden về điều tra Covid-19

Dân trí Trung Quốc phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ thị cộng đồng tình báo điều tra nguồn gốc Covid-19 trong vòng 90 ngày.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tối 26/5 đã đăng tải trên trang chủ của mình một thông cáo nói rằng "một số thế lực chính trị đang cố thao túng chính trị và chơi trò đổ lỗi".

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh ủng hộ "điều tra toàn diện tất cả các ca bệnh ở giai đoạn đầu bùng phát dịch Covid-19 trên toàn thế giới cũng như các căn cứ bí mật, các phòng thí nghiệm sinh học trên toàn thế giới".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo cộng đồng tình báo Mỹ "tăng gấp đôi nỗ lực" để điều tra nguồn gốc Covid-19 và báo cáo chính phủ trong vòng 90 ngày. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, hiện các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chia rẽ về việc liệu Covid-19 lây từ động vật sang người hay thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Những tuần gần đây, giới khoa học và các nhà làm chính sách của Mỹ bất ngờ lật lại những tranh luận về nguồn gốc của Covid-19, trong đó có giả thuyết virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Đầu tuần này, Thời báo Phố Wall dẫn một báo cáo của tình báo Mỹ nói rằng, một số nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11/2019, không lâu trước khi Trung Quốc công bố các ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại tâm dịch Vũ Hán.

Yanzhong Huang, chuyên gia cấp cao về y tế tại Hội đồng đối ngoại ở Washington, cho rằng sự thiếu minh bạch của Trung Quốc có thể là nguyên nhân chính khiến giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm bị lật lại.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời đưa ra giả thuyết rằng virus này có thể bắt nguồn ở một nơi nào khác không phải Trung Quốc sau đó lây lan qua thực phẩm đông lạnh nhập khẩu hoặc qua các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã ở Đông Nam Á.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã cho phép các chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia của WHO phàn nàn rằng, họ không được tiếp cận đầy đủ các dữ liệu thô để phục vụ cuộc điều tra. Bản báo cáo điều tra của WHO cũng vấp phải những phản ứng trái chiều, nhiều nước đề nghị mở rộng điều tra thêm về nguồn gốc đại dịch, trong đó có giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm - giả thuyết mà nhóm chuyên gia WHO cho rằng "rất khó xảy ra".

Sau cuộc điều tra của nhóm chuyên gia WHO, Trung Quốc nói rằng đã hoàn thành phần của mình và hiện giờ đến lúc điều tra Covid-19 ở những nơi khác trên thế giới. Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm qua cũng đăng bài viết nói rằng, nếu điều tra thêm về giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm, Mỹ cũng nên cho phép các nhà điều tra quốc tế tiếp cận các cơ sở của mình, trong đó có Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh hóa của quân đội Mỹ ở bang Maryland.

