Trung Quốc mở thị thực thu hút nhân tài toàn cầu

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã công bố thị thực K dành cho các chuyên gia khoa học và công nghệ trẻ đủ điều kiện (Ảnh minh họa: AFP).

Loại thị thực này được kỳ vọng sẽ linh hoạt hơn nhiều so với H-1B của Mỹ, vốn từng đưa nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ như CEO Tesla Elon Musk hay CEO Google Sundar Pichai đến Thung lũng Silicon, California, Mỹ. Đáng chú ý, người nộp đơn xin thị thực K không cần có thư mời từ nhà tuyển dụng Trung Quốc.

Đối với Trung Quốc, việc mở rộng cửa cho sinh viên quốc tế từ lâu đã là chiến lược nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Ngày 16/9, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch 19 điểm nhằm kích cầu tiêu dùng, mới nhất trong loạt biện pháp được đưa ra trong 2 năm qua, sau khi số liệu tháng 8 cho thấy đà tăng trưởng chững lại.

Kế hoạch này đặc biệt nhấn mạnh đến việc thu hút khách du lịch và sinh viên nước ngoài bằng cách tận dụng văn hóa và truyền thống Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cuộc sống của người nước ngoài tại nước này.

Không chỉ Trung Quốc, một số nước trên thế giới cũng đang cân nhắc triển khai cơ chế mới về thị thực nhằm thu hút nhân tài.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc kế hoạch bãi bỏ lệ phí thị thực nhằm biến Anh thành điểm đến hấp dẫn hơn với giới tinh hoa toàn cầu. Việc miễn lệ phí dự kiến được áp dụng cho các nhà khoa học, học giả và chuyên gia công nghệ hàng đầu.