Trung Quốc thí điểm miễn thị thực cho công dân Nga

Du khách Nga tại Trung Quốc (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã).

Theo tuyên bố, việc miễn thị thực sẽ có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày 15/9, với thời gian nhập cảnh vào Trung Quốc không quá 30 ngày.

“Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/9/2026, chính sách miễn thị thực thử nghiệm sẽ có hiệu lực đối với công dân Nga có hộ chiếu phổ thông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn phát biểu với các phóng viên, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.

Theo đó, người Nga sẽ có thể nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực cho mục đích kinh doanh, du lịch, thăm thân hoặc trao đổi giáo dục, ông nói.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nơi hai nhà lãnh đạo ca ngợi mối quan hệ đối tác đang phát triển vượt bật.

Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết việc nới lỏng các quy định có thể thúc đẩy du khách Nga đến Trung Quốc lên tới 40%.

Theo cơ quan biên phòng Nga, hơn 1 triệu người Nga đã đến Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 30% so với năm trước, đưa Trung Quốc trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều thứ năm của họ.

Kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 và mở cửa lại biên giới vào năm 2023, Trung Quốc đã mở rộng chế độ miễn thị thực nhập cảnh cho 75 quốc gia. Động thái này nằm trong nỗ lực nhằm phục hồi ngành du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính sách miễn thị thực bắt đầu với 6 quốc gia châu Âu và Malaysia từ tháng 12/2023, sau đó mở rộng sang hầu hết các nước châu Âu, một số quốc gia Mỹ Latinh, Trung Đông.

Khoảng 2/3 quốc gia trong danh sách này được miễn thị thực theo cơ chế thử nghiệm một năm.