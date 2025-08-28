Mỹ cân nhắc siết thời hạn thị thực với sinh viên quốc tế

Khuôn viên trường Đại học Harvard ở Mỹ (Ảnh: AFP).

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm 27/8 cho biết cơ quan này dự định công bố một dự thảo quy định mới nhằm giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên nước ngoài tại Mỹ.

Kể từ năm 1978, sinh viên quốc tế mang thị thực F có thể ở lại Mỹ trong “thời hạn học tập”, tức là miễn là họ vẫn theo học toàn thời gian. Tuy nhiên, dự thảo quy định mới sẽ nêu rõ sinh viên và khách trao đổi quốc tế chỉ được ở lại theo thời gian của chương trình mà họ tham gia, nhưng không vượt quá 4 năm.

Các quan chức DHS cho biết quy định này nhằm chấn chỉnh hệ thống mà trong đó sinh viên quốc tế đã “lợi dụng" để trở thành những “sinh viên vĩnh viễn”.

“Một thời gian quá dài, các chính quyền trước đã cho phép sinh viên quốc tế và những người mang thị thực khác ở lại Mỹ gần như vô thời hạn, gây rủi ro an ninh, tiêu tốn không ít tiền thuế của người dân và làm bất lợi cho công dân Mỹ”, một người phát ngôn DHS nêu trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của DHS cho biết: “Quy định mới được đề xuất này sẽ chấm dứt sự lạm dụng đó một lần và mãi mãi, bằng cách giới hạn thời gian lưu trú của một số nhóm thị thực, đồng thời giảm gánh nặng cho chính phủ liên bang trong việc giám sát sinh viên quốc tế”.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ yêu cầu sinh viên quốc tế phải thường xuyên được DHS đánh giá để có thể ở lại Mỹ lâu hơn.

Tuy nhiên, các tổ chức đại diện cho sinh viên quốc tế lo ngại quy định này sẽ gây ra sự bất định và tạo thêm rào cản hành chính.

“Một sinh viên quốc tế xứng đáng được đảm bảo rằng thời gian nhập cảnh vào Mỹ của họ sẽ phù hợp với yêu cầu của chương trình học. Họ vốn đã là nhóm đối tượng bị giám sát chặt chẽ nhất ở Mỹ, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của cả DHS lẫn các cơ sở giáo dục”, bà Miriam Feldblum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Presidents’ Alliance, tổ chức quy tụ 500 hiệu trưởng và chủ tịch các trường đại học công lập và tư thục tại Mỹ, cho biết.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành của NAFSA, Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, cảnh báo quy định này có thể khiến nhiều sinh viên nản lòng, không còn chọn Mỹ làm điểm đến du học.

“Chắc chắn nó sẽ là một rào cản bổ sung, gây bất lợi cho các nền kinh tế Mỹ, cho đổi mới và khả năng cạnh tranh toàn cầu”, bà Aw nhận định.

Những trở ngại về thủ tục, chẳng hạn như việc trì hoãn các cuộc phỏng vấn xin thị thực, đã khiến số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm. Một báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), dựa trên phản hồi từ hàng trăm cơ sở giáo dục đại học Mỹ, cho thấy 35% trường được khảo sát ghi nhận số đơn nộp cho kỳ mùa thu năm nay giảm, so với mức giảm chỉ 17% của năm học trước đó.

Ngoài ra, còn có những hệ quả tài chính nghiêm trọng đối với các trường đại học nếu lượng sinh viên quốc tế giảm, bởi họ thường phải đóng học phí cao hơn và ít được hỗ trợ học bổng hơn.