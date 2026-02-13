Nga điều chuyển hàng trăm nhà ngoại giao từ châu Âu sang châu Phi

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/2 cho biết, Moscow đang điều chuyển hàng trăm nhà ngoại giao từ châu Âu sang châu Phi để mở lại khoảng 10 đại sứ quán.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Lavrov nói rằng Moscow đã cắt giảm sự hiện diện ngoại giao tại châu Âu khoảng 120-150 nhân viên và đang tái bố trí số nhân sự này.

“90% trong số các nhân viên được điều chuyển này đã được chuyển sang hướng châu Phi, nơi chúng tôi đang khôi phục hoạt động của khoảng 10 đại sứ quán: một số đã mở lại, trong khi số khác sẽ mở trong vòng 1-2 năm tới”, ông Lavrov nói.

Tháng 1, ông Lavrov tuyên bố số lượng đại sứ quán Nga tại châu Phi sẽ đạt 49 khi các phái bộ mới được mở tại các quốc gia như Gambia, Liberia, Togo và Comoros, “tức là tại gần như tất cả các quốc gia không ngoại lệ”.

“Năm ngoái, chúng tôi đã mở đại sứ quán tại Niger, Sierra Leone và Nam Sudan”, ông Lavrov cho biết.

Nga đã mở lại đại sứ quán tại Niamey, Niger, vào cuối năm 2025 như một phần của việc mở rộng hiện diện ngoại giao tại châu Phi. Phái bộ của Moscow tại thủ đô này đã đóng cửa năm 1992 sau sự sụp đổ của Liên Xô và những khó khăn tài chính sau đó.

Tháng 10/2025, Nga cũng nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở Freetown, Sierra Leone, bổ nhiệm một đại sứ mới lãnh đạo phái bộ. Đại sứ quán này trước đó đã đóng cửa vào tháng 9/1992, chấm dứt gần 30 năm hoạt động ngoại giao.

Nga đã thành lập đại sứ quán đầu tiên của mình tại Juba, Nam Sudan, vào cuối năm 2025. Trước đó, Moscow chưa duy trì một phái bộ ngoại giao thường trực tại Nam Sudan, quốc gia này chỉ giành độc lập vào năm 2011.

Moscow đã mở lại các đại sứ quán tại Burkina Faso và Guinea Xích Đạo vào năm 2024.

Ông Anatoly Bashkin, Vụ trưởng Vụ châu Phi của Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh hồi tháng 8 rằng Nga dự định tiếp tục khôi phục các cơ quan ngoại giao đã đóng cửa sau sự sụp đổ của Liên Xô, đồng thời thành lập các đại sứ quán mới trên khắp châu Phi.