Trung Quốc loại 9 quan chức quân đội khỏi danh sách đại biểu quốc hội

Trung Quốc chuẩn bị triển khai kỳ họp lưỡng hội (Ảnh: Reuters).

Theo báo South China Morning Post, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) ngày 26/2 đã cập nhật danh sách đại biểu đến từ Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, giảm tổng số xuống còn 243 người.

Những người bị bãi nhiệm gồm 5 thượng tướng, một trung tướng và 3 thiếu tướng.

Năm thượng tướng gồm: Chính ủy Lực lượng Chi viện thông tin Lý Vĩ (Li Wei); Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh (Li Qiaoming); nguyên Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long (Shen Jinlong); nguyên Chính ủy Hải quân Tần Sinh Tường (Qin Shengxiang) và nguyên Chính ủy Không quân Vu Trung Phúc (Yu Zhongfu).

Ngoài ra còn có Vương Đông Hải (Wang Donghai), Chính ủy Cục Động viên quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương, cùng các thiếu tướng Biên Thụy Phong (Bian Ruifeng) thuộc CMC, Đinh Lai Phú (Ding Laifu) thuộc Lục quân và Dương Quang (Yang Guang) thuộc Lực lượng tên lửa.

Giới chức không đưa ra lý do cho các quyết định bãi nhiệm này.

Cũng trong ngày 26/2, Ủy ban Thường vụ NPC đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Vương Tường Hỉ (Wang Xiangxi) Cuối tháng trước, Trung Quốc thông báo đang điều tra ông Vương vì bị nghi vi phạm quy tắc và luật pháp nghiêm trọng.

Năm 2025, Trung Quốc thực hiện kỷ lục 65 cuộc điều tra các quan chức cấp cao. Trong tháng 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh chống tham nhũng là cuộc chiến mà Trung Quốc không được phép thua.

Tổ chức nghiên cứu China Power cho biết, trong số 47 tướng lĩnh được bổ nhiệm từ năm 2022 trở lại đây, 87% đã bị điều tra hoặc bãi nhiệm.

Tổng thể, khoảng 52% các vị trí cấp cao trong PLA đã chứng kiến quan chức bị điều tra hoặc bãi nhiệm trong những năm gần đây, phản ánh một cuộc cải tổ chưa từng có dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các quyết định bãi nhiệm diễn ra trong bối cảnh đang có các cuộc điều tra nhằm vào 2 thượng tướng hàng đầu là Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli) vì “bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

NPC dự kiến sẽ họp vào tuần tới trong khuôn khổ kỳ họp lưỡng hội thường niên, khi các nhà lập pháp từ khắp Trung Quốc tập trung tại Bắc Kinh.

Kỳ họp lưỡng hội sẽ diễn ra từ ngày 4/3 đến khoảng ngày 11/3. Hàng nghìn đại biểu từ khắp cả nước sẽ tập trung tại Bắc Kinh cho một trong những sự kiện quan trọng nhất trong các hoạt động chính trị của Trung Quốc. Năm nay đặc biệt đáng chú ý vì chính phủ Trung Quốc không chỉ công bố các mục tiêu kinh tế thường niên mà còn công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, vạch ra các định hướng chính sách cho giai đoạn 2026-2030.