Trung Quốc khuyến cáo công dân về tour du lịch giá rẻ, Thái Lan lên tiếng

Du khách tham quan một địa điểm tại Thái Lan (Ảnh minh họa: Reuters).

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã ra thông báo công khai, khuyến cáo du khách Trung Quốc khi du lịch tại Thái Lan cần thận trọng trong việc đặt tour, đặc biệt khuyến cáo tránh xa các tour giá rẻ.

Thông báo được đưa ra sau khi các video lan truyền trên mạng cho thấy du khách Trung Quốc bị ép mua hàng hóa đắt tiền trong các chuyến tham quan tại Thái Lan.

Ngày 15/10, Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận đang xem xét nghiêm túc vụ việc và đã liên hệ ngay với Cảnh sát Du lịch Thái Lan cùng Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) để tiến hành điều tra.

Giới chức Thái Lan sau đó xác định người có liên quan là một công dân Trung Quốc mang hộ chiếu hợp lệ nhưng không có giấy phép hướng dẫn viên du lịch hợp pháp tại Thái Lan.

Người này bị nghi đã ép buộc du khách mua hàng và nhận hoa hồng từ các giao dịch đó. Chính quyền Thái Lan hiện đã điều tra công ty du lịch liên quan và đang tiến hành các bước pháp lý đối với tất cả các bên có liên quan.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh trong thông cáo rằng du khách không nên bị hấp dẫn bởi các tour có giá thấp bất thường.

Cơ quan này khuyến nghị rằng khi chọn tour theo đoàn, du khách cần chọn công ty du lịch có giấy phép hợp pháp, uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng với giá hợp lý và có hợp đồng rõ ràng.

Cuối thông cáo, Đại sứ quán đưa ra lời khuyên về cách xử lý tranh chấp: “Du khách nên thận trọng, lưu giữ toàn bộ bằng chứng về hành vi vi phạm, và liên hệ ngay với đường dây nóng của Cảnh sát Du lịch Thái Lan hoặc đường dây bảo hộ công dân của Đại sứ quán Trung Quốc để được hỗ trợ kịp thời".

Trong khi đó, đại tá Man Rotthong, Trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan, cho biết công ty du lịch Thái Lan liên quan trong vụ việc có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Công ty này tổ chức tour phối hợp với một công ty ở Trung Quốc, diễn ra từ ngày 8-13/10, bao gồm các điểm đến Bangkok, Pattaya và Chon Buri.

Theo giới chức, chương trình tour có giá hợp pháp và không thuộc loại “tour 0 đồng”.

Đại tá Man cho biết người đàn ông Trung Quốc xuất hiện trong video không phải là hướng dẫn viên du lịch, mà là đại diện của công ty Trung Quốc, đồng thời là trưởng đoàn. Ông này được một hướng dẫn viên Thái Lan có đăng ký hợp pháp đi cùng, và hướng dẫn viên này xác nhận rằng không có hành vi ép buộc nào xảy ra.

Theo lời hướng dẫn viên Thái, sự việc xảy ra khi người đàn ông Trung Quốc tranh cãi với một thành viên trong đoàn, Đại tá Man nói.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra công ty Trung Quốc liên quan. Toàn bộ đoàn du lịch đã trở về Trung Quốc, và không ai trong số họ nộp đơn khiếu nại, theo Đại tá Man.