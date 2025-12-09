Trung Quốc hồi hương hơn 1.000 công dân liên quan lừa đảo ở Myanmar

Trung Quốc hồi hương hơn 1.000 công dân bị nghi liên quan lừa đảo ở Myanmar (Ảnh: CCTV).

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tổng cộng 1.178 công dân của nước này liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến ở Myanmar đã bị đưa về nước kể từ đầu tháng.

Các nghi phạm đã được bàn giao theo từng đợt thông qua Thái Lan, dưới sự áp giải của cảnh sát Trung Quốc kể từ ngày 1/12.

Việc chuyển giao diễn ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 14/11 giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, tại đó các bên tham gia đã đồng ý tăng cường hợp tác và tiến hành trấn áp phối hợp đối với nạn lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Gần đây, lực lượng cảnh sát từ Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã mở một đợt chiến dịch mới tập trung vào khu vực Myawaddy, nơi Myanmar đã trấn áp nhiều khu phức hợp lừa đảo và bắt giữ nhiều nhóm nghi phạm.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 6.600 công dân nước này bị tình nghi lừa đảo trực tuyến đã bị áp giải về nước kể từ ngày 20/2.

Bộ cho biết chiến dịch trấn áp đa quốc gia đối với nạn lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới vẫn đang tiếp diễn, và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm và bảo vệ an ninh công cộng.