Trung Quốc hé lộ khủng hoảng lương thực tại Triều Tiên

Dân trí Trung Quốc tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn về lương thực.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm nông trại ở Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Trong bài phát biểu tại diễn đàn trực tuyến của các ngoại trưởng ASEAN hôm 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ làm suy yếu nỗ lực giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Nếu Mỹ thực sự muốn khôi phục đối thoại với Triều Tiên, họ không nên có bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng", Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

"Do Triều Tiên đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, nên các mối quan tâm chính đáng của nước này cần được giải quyết. Một cách thức hiệu quả để giải quyết tình hình bế tắc hiện tại là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên", nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết Seoul và Washington đang đàm phán về một cuộc tập trận chung, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul rằng các cuộc tập trận sẽ làm suy yếu nỗ lực tái thiết quan hệ giữa hai nước. Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung, bất chấp sự phản đối của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc việc đồng minh Mỹ - Hàn tập trận chung là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh.

Hàn Quốc và Triều Tiên mới nối lại đường dây nóng bị Bình Nhưỡng cắt đứt cách đây một năm. Động thái này được xem là nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khôi phục mối quan hệ đang bị đóng băng.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng Triều Tiên đồng ý nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vì Bình Nhưỡng cần viện trợ lương thực từ cả quốc gia láng giếng phía nam và Trung Quốc khi Triều Tiên đang phải đối phó với đại dịch Covid-19.

Zhou Chenming, nhà bình luận quân sự tại Bắc Kinh, cho biết lời kêu gọi của Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc họp của ASEAN nhằm thông báo cho các nước trong khu vực về cuộc khủng hoảng lương thực đang xảy ra ở Triều Tiên.

"Vấn đề (khủng hoảng lương thực của Triều Tiên) cho đến nay không thể chỉ giải quyết bằng viện trợ kinh tế từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây không phải là cách tiếp cận bền vững. Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và ASEAN khá tốt trước khi Triều Tiên bắt đầu các vụ thử tên lửa (vào năm 2006)", chuyên gia Zhou cho biết.

Tình báo Hàn Quốc gần đây cho biết Triều Tiên đã đưa ra hàng loạt điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đến nay vẫn bế tắc bất chấp các cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác với Triều Tiên. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng đề nghị nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động nhập khẩu hàng hóa xa xỉ của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 cho biết Triều Tiên đang đối mặt với tình hình khó khăn về lương thực do mưa bão và dịch bệnh. Trong báo cáo gửi Liên Hợp Quốc, Triều Tiên cũng thừa nhận vấn đề này. Triều Tiên cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại của nước này là do các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tình hình lương thực ở Triều Tiên được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nước này chưa có dấu hiệu nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, vốn được áp đặt để ngăn chặn đại dịch Covid-19. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuần này đưa tin, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra lũ lụt phá hủy hơn 1.100 ngôi nhà, buộc hàng nghìn người phải đi di tản, cuốn trôi mùa màng.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, khoảng 40% dân số Triều Tiên bị thiếu lương thực, thêm vào đó là tình trạng "mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng đang phổ biến". Trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng xuất hiện với ngoại hình sụt cân rõ rệt.

Tổ chức Nông Lương (FAO) ước tính Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay. Trong khi đó, một tổ chức tư vấn ở Seoul (Hàn Quốc) cho biết Triều Tiên có thể thiếu khoảng 1,3 triệu tấn lương thực.

Thành Đạt

Theo SCMP, Reuters