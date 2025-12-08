Trung Quốc đạt thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD trong 11 tháng

Một cảng ở Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 của nước này cao hơn 5,9% so với năm ngoái, đạt 330,3 tỷ USD, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Đây là sự cải thiện so với mức giảm 1,1% trong tháng 10.

Thặng dư thương mại trong 11 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt gần 1.080 tỷ USD, mức cao kỷ lục và cao hơn mức 992 tỷ USD của cả năm 2024.

Trong khi xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ giảm trong phần lớn năm nay, các lô hàng sang những điểm đến khác lại tăng mạnh, bao gồm Đông Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Liên minh châu Âu.

Nhập khẩu của Trung Quốc tăng 1,9% trong tháng 11, đạt hơn 218,6 tỷ USD, tốt hơn mức tăng 1% của tháng 10, mặc dù tình trạng suy thoái kéo dài của lĩnh vực bất động sản vẫn đang đè nặng lên chi tiêu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh.

Trung Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc.

Mỹ đã hạ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, và Bắc Kinh cam kết dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến đất hiếm.

“Rất có thể xuất khẩu tháng 11 vẫn chưa phản ánh đầy đủ việc cắt giảm thuế, điều mà chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong những tháng tới”, Lynn Song, kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc mở rộng của ngân hàng ING, nhận định.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 11, tháng thứ 8 liên tiếp. Các nhà kinh tế cho rằng còn quá sớm để xác định liệu nhu cầu bên ngoài thực sự phục hồi sau thỏa thuận đình chiến thương mại Trung - Mỹ hay chưa.

Với xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao, các nhà kinh tế nhìn chung dự đoán Trung Quốc sẽ gần như đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đề ra trọng tâm phát triển sản xuất tiên tiến cho giai đoạn 5 năm tới sau một cuộc họp cấp cao vào tháng 10.

Một số nhà kinh tế tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng thị phần xuất khẩu trong những năm tới.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán, đến năm 2030, thị phần xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc sẽ đạt 16,5%, tăng từ mức khoảng 15% hiện nay, nhờ lợi thế trong sản xuất tiên tiến và các ngành tăng trưởng cao như xe điện, robot và pin.