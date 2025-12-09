Liên hợp quốc, Mỹ kêu gọi Thái Lan, Campuchia chấm dứt giao tranh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (Ảnh: Reuters).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ vũ trang mới giữa Campuchia và Thái Lan vào ngày 8/12, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh leo thang thêm căng thẳng.

"Tổng Thư ký lo ngại trước báo cáo về các cuộc đụng độ vũ trang mới giữa Campuchia và Thái Lan, đặc biệt là các cuộc không kích và việc huy động thiết bị hạng nặng ở khu vực biên giới. Tổng thư ký kêu gọi cả hai bên kiềm chế và tránh leo thang thêm", người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố, tranh chấp biên giới đã gây ra "thương vong cho dân thường, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và tình trạng sơ tán ở cả hai bên biên giới".

Tổng Thư ký Guterres "nhấn mạnh cả hai bên phải bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo" trong bối cảnh tình hình có nguy cơ leo thang.

Nhắc lại lời kêu gọi giảm leo thang, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi Campuchia và Thái Lan quay trở lại khuôn khổ Tuyên bố Chung đã ký tại Kuala Lumpur vào ngày 26/10.

Ông kêu gọi cả hai bên "tái cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm leo thang và xây dựng lòng tin", nhấn mạnh sự cần thiết sử dụng các cơ chế đối thoại hiện có để theo đuổi một giải pháp hòa bình.

“Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực", tuyên bố nhấn mạnh.

Tại Mỹ, một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng Campuchia và Thái Lan sẽ hoàn toàn tuân thủ các cam kết ngừng bắn sau cuộc đụng độ dọc biên giới tranh chấp.

"Tổng thống Trump cam kết tiếp tục chấm dứt giao tranh, đồng thời hy vọng chính phủ Campuchia và Thái Lan sẽ hoàn toàn tuân thủ các cam kết chấm dứt xung đột", quan chức Mỹ nói thêm.

Malaysia cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan dọc biên giới.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các cuộc giao tranh mới có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực mà các bên đã thực hiện để ổn định quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Anwar kêu gọi Thái Lan và Campuchia nên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có để giảm bớt căng thẳng.

Ông Anwar cũng khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các bước có thể giúp khôi phục hòa bình và ngăn chặn các sự cố tiếp theo.

"Khu vực của chúng ta không thể để những tranh chấp lâu dài rơi vào vòng xoáy đối đầu. Ưu tiên trước mắt là chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường và quay trở lại con đường ngoại giao với sự hỗ trợ của luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng ASEAN", Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại vào ngày 8/12. Các tiếng pháo được ghi nhận, trong khi người dân phải sơ tán ở nhiều khu vực.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang vào tháng trước sau khi Thái Lan đình chỉ hiệp ước hòa bình giữa hai bên, sau khi 4 binh sĩ Thái Lan bị thương trong một vụ nổ mìn ở tỉnh biên giới Si Sa Ket.

Trước đó, hai nước đã ký một hiệp ước hòa bình với sự chứng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Kuala Lumpur vào tháng 10.

Đầu tháng 7, hai nước đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện tại một cuộc họp 3 bên do Thủ tướng Anwar chủ trì sau nhiều tuần giao tranh.