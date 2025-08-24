Người dân di chuyển trên đường giữa mưa lớn khi bão Kajiki tiến gần vào ngày 24/8 tại thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc (Ảnh: VCG).

Gió mạnh và mưa lớn quét qua đảo Hải Nam của Trung Quốc và các khu vực lân cận ở tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/8, khi bão Kajiki di chuyển trên vùng biển phía nam.

Khoảng 20.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ nguy hiểm trước khi bão đổ bộ, theo Xinhua. Các tàu đánh cá trở về cảng và hơn 21.000 ngư dân lên bờ an toàn.

Đoạn video ngắn đăng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông cho thấy gió mạnh làm gãy cành cây, làm một con tàu neo đậu rung lắc dữ dội và sóng tràn qua bến tàu.

Kajiki mạnh lên khi di chuyển về phía tây trên biển với sức gió duy trì tối đa 162km/h, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Lượng mưa dự báo đạt 25-35cm ở các khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm thành phố du lịch nổi tiếng Tam Á.

Trung Quốc cấp tập sơ tán dân, thành phố tạm ngừng hoạt động vì bão Kajiki (Video: Shanghai Daily).

Tam Á đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và khu du lịch, đồng thời tạm dừng giao thông công cộng và vận tải biển, theo Xinhua. Một bài đăng trên mạng xã hội của thành phố kêu gọi người dân không ra ngoài nếu không cần thiết.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa lớn và gió mạnh tại đảo Hải Nam, các tỉnh lân cận Quảng Đông và Quảng Tây, với một số khu vực ở Hải Nam có thể nhận lượng mưa lên tới 320mm từ ngày 24-25/8.

Sáng 24/8, thành phố Tam Á đã phát cảnh báo bão đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo màu của Trung Quốc, và nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ nghiêm trọng nhất, theo thông báo trên tài khoản WeChat của chính quyền địa phương.

Giới chức thành phố đã tổ chức cuộc họp tối 23/8, kêu gọi chuẩn bị cho các “kịch bản xấu nhất”, chính quyền cho biết. Tất cả lớp học và hoạt động xây dựng đều bị đình chỉ, các trung tâm mua sắm, nhà hàng và siêu thị bị đóng cửa. Tàu thuyền cũng bị yêu cầu ngừng hoạt động trên vùng biển của Tam Á.

Kể từ tháng 7, lượng mưa kỷ lục đã trút xuống miền bắc và miền nam Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà khí tượng học mô tả là hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu.

Các thảm họa thiên nhiên, bao gồm lũ lụt và hạn hán, đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 52,15 tỷ nhân dân tệ (7,28 tỷ USD) tại Trung Quốc trong tháng trước, ảnh hưởng đến hàng triệu người và khiến 295 người chết hoặc mất tích, theo số liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp.