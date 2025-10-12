Phản ứng của người Trung Quốc trước đòn thuế 100% của Tổng thống Trump

Những người trẻ sử dụng điện thoại thông minh tại Khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, ngoài mức 30% hiện hành, nâng mức thuế lên 130% từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn.

Theo Nhà Trắng, quyết định này liên quan đến việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất nhiều loại thiết bị điện tử. Hệ quả là ông Trump đã hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

“Khi lần đầu nghe tin này, tôi không cảm thấy gì. Ông Trump luôn có những chính sách thất thường”, ông Liu Ming, 48 tuổi, nhân viên một công ty phần mềm, nói bên ngoài một trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh hôm 11/10.

“Trung Quốc không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt hay chính sách nào của Mỹ nhằm hạn chế chúng tôi. Chúng tôi có sự tự tin và khả năng cải thiện chính mình”, ông Liu nói thêm.

Giống như những người khác ở Bắc Kinh, ông Liu cho rằng chính sách của Tổng thống Trump luôn thất thường.

“Ông ấy thay đổi chính sách liên tục, gây ra sự xáo trộn lớn trên thế giới. Tình hình không ổn định”, ông Liu nhận định.

Irene Wang, một nhân viên bảo hiểm ngoài 30 tuổi, cũng đồng tình với quan điểm của ông Liu.

"Hôm nay ông ấy nói một đằng, nhưng biết đâu sau một đêm ông ấy lại đổi ý. Ở tuổi 79, ông ấy nên bình tĩnh hơn một chút!", bà Wang nói về nhà lãnh đạo Mỹ.

Bà tin rằng mức thuế cao ngất ngưởng mà ông Trump đang đe dọa áp với Trung Quốc có thể phản tác dụng.

"Chính người Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều này", bà Wang nói, cho rằng việc áp thuế cao đối với các sản phẩm Trung Quốc có thể đẩy giá cả tăng cao ở Mỹ.

Về tác động tiềm tàng đối với người dân Trung Quốc, bà Wang thừa nhận bà không thể hoàn toàn phớt lờ thông tin áp thuế.

"Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên, vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào", bà nói.

Hy vọng về một cuộc sống “bình thường”

Một số người dân ở thủ đô Bắc Kinh cho biết họ dự đoán ​​nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ chịu tác động vừa phải nếu chiến tranh thương mại với Washington leo thang trở lại.

“Ngành xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó”, Jesicca Yu cho biết.

Nhưng theo Jesicca, “đối với người dân Trung Quốc, trong tương lai gần, tôi không nghĩ cuộc sống thường nhật của họ sẽ có nhiều thay đổi”.

Jesicca cũng than phiền về mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

“Mọi thứ càng yên bình thì càng có nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường”, người phụ nữ 40 tuổi cho biết thêm.

Lisa Liu, một đồng nghiệp của Jesicca, nói đùa rằng cô thấy một điểm tích cực trong cách điều hành đất nước khó đoán của Tổng thống Trump.

“Ông ấy mang đến cho chúng tôi rất nhiều chủ đề để nói chuyện trên bàn ăn”, Lisa nói.

Mỹ và Trung Quốc hiện là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù Mexico gần đây đã vượt Trung Quốc trở thành nguồn cung hàng nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ, song Washington vẫn phụ thuộc vào hàng trăm tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ.

Các mặt hàng chủ lực Mỹ nhập từ Trung Quốc gồm điện tử, quần áo và đồ nội thất. Ông Trump từng gây áp lực buộc các lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành công nghệ, đưa sản xuất về Mỹ, song thời gian gần đây ông tỏ ra mềm mỏng hơn sau khi các tập đoàn công bố hàng trăm tỷ USD đầu tư vào sản xuất nội địa, dù phần lớn sản phẩm vẫn được làm ở nước ngoài.

Vào tháng 5, Washington và Bắc Kinh đạt thỏa thuận giảm thuế cho nhau, qua đó Trung Quốc hạ thuế hàng Mỹ từ 125% xuống 10%, còn Mỹ giảm từ 145% xuống 30%. Cả thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc đều tăng mạnh sau thỏa thuận này.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại đã âm ỉ trở lại trong nhiều tháng qua. Theo các điều khoản thỏa thuận, Trung Quốc phải tăng cung cấp nam châm đất hiếm, song ông Trump liên tục cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết.

Washington đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu công nghệ Mỹ sang Trung Quốc, bao gồm chip AI của Nvidia, dù sau đó một số lệnh cấm đã được dỡ bỏ. Tiếp đó, chính quyền Tổng thống Trump thông báo sẽ đánh phí đối với hàng hóa vận chuyển trên tàu thuộc sở hữu hoặc do Trung Quốc vận hành. Bắc Kinh lập tức áp dụng biện pháp tương tự với tàu Mỹ, có hiệu lực vào ngày 10/10.

Nói cách khác, ông Trump đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho việc nâng thuế đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng không do dự đáp trả.