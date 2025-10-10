Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế với Trung Quốc, hủy cuộc gặp giữa hai lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters).

"Một trong những chính sách mà chúng tôi đang tính toán lúc này là tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Cũng có nhiều biện pháp đối phó khác đang được cân nhắc nghiêm túc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 10/10.

Theo ông Trump, “một số điều rất kỳ lạ đang xảy ra ở Trung Quốc... Họ đang trở nên rất thù địch...".

"Tùy thuộc vào những gì Trung Quốc nói về “mệnh lệnh” mà họ vừa đưa ra, với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi buộc phải phản ứng về mặt tài chính với động thái của họ", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết ông chưa trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này "vì không có lý do gì để làm như vậy". Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không có lý do để gặp ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc theo kế hoạch.

"Đây thực sự là một bất ngờ, không chỉ đối với tôi mà còn đối với tất cả các nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Tôi dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sau 2 tuần nữa, tại APEC, ở Hàn Quốc, nhưng giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy", ông Trump tuyên bố.

"Mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc trong 6 tháng qua rất tốt đẹp, do đó động thái này về thương mại càng gây bất ngờ hơn nữa", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump có thể khơi lại một cuộc chiến thương mại "ăn miếng trả miếng" mà Washington và Bắc Kinh đã tạm dừng trong bối cảnh ngoại giao căng thẳng hồi đầu năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 9/10 cho biết, các công nghệ và dữ liệu liên quan đến khai thác, luyện kim và tách chiết đất hiếm, luyện kim kim loại, sản xuất vật liệu từ tính và tái chế tài nguyên thứ cấp chứa đất hiếm, cùng với các hoạt động lắp ráp, hiệu chỉnh, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp dây chuyền sản xuất có liên quan, đều bị cấm xuất khẩu nếu không có giấy phép.

Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng quyết định này phù hợp với các đạo luật và quy định của Trung Quốc, trong đó có Luật Kiểm soát Xuất khẩu và Quy định về Kiểm soát Xuất khẩu Hàng hóa Lưỡng dụng.

Trung Quốc cũng yêu cầu cả doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài phải xin giấy phép đặc biệt đối với các sản phẩm có khả năng ứng dụng quân sự.

Ngoài ra, các hoạt động xuất khẩu liên quan đến thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ không được phê duyệt. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát các vật liệu then chốt đối với chuỗi cung ứng công nghệ và quốc phòng toàn cầu.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt trong việc giành quyền kiểm soát các khoáng sản quan trọng được dùng trong sản xuất chip bán dẫn, xe điện, nam châm và các hệ thống quốc phòng tiên tiến.

Trung Quốc hiện chiếm vị trí thống trị trong sản xuất đất hiếm toàn cầu, và trong những năm gần đây đã sử dụng hạn chế xuất khẩu như một công cụ gây sức ép trong các tranh chấp thương mại và công nghệ.

Các nhà phân tích nhận định rằng những biện pháp mới nhất này có thể khiến chuỗi cung ứng toàn cầu thêm căng thẳng, đồng thời thúc đẩy Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và năng lực chế biến đất hiếm.