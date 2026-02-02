Trung Quốc bước vào cao điểm Xuân vận (Ảnh: Xinhua).

Tết Nguyên đán ở Trung Quốc năm nay rơi vào ngày 17/2 và người dân được nghỉ lễ kéo dài tới 9 ngày, từ 15/2 đến 23/2.

Một quan chức cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này dự kiến ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ lượt hành khách trong giai đoạn cao điểm đi lại này, vượt mức 9,02 tỷ lượt của năm 2025.

“Tại sao tôi lại cảm thấy năm nay mua vé còn căng thẳng hơn năm ngoái? Ví dụ, chuyến bay về quê của tôi đã bán hết vé. Nếu bạn không mua sớm, mức giá dao động rất mạnh, thậm chí có thể tăng gấp đôi”, Liu, 32 tuổi, một hành khách rời sân bay Quảng Châu ngày 2/2, nói.

Kỳ nghỉ dài hơn có thể thúc đẩy người tiêu dùng Trung Quốc tăng chi tiêu cho du lịch, ăn uống và các hoạt động khác trong dịp lễ này.

Các nền tảng du lịch lớn cho biết lượng đặt chỗ dịp Tết Nguyên đán 2026 đã vượt mức của năm 2025. Theo dữ liệu từ Flight Master, tính đến giữa tháng 1, lượng đặt vé máy bay nội địa trong kỳ nghỉ đã vượt 4,13 triệu vé, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Các điểm đến nước ngoài phổ biến tập trung ở Đông Nam Á, với các chuyến bay đến khu vực này chiếm gần 50% tổng số, trong đó Thái Lan nằm trong nhóm điểm đến hàng đầu.

Trong nước, các “thị trấn di sản phi vật thể” giàu giá trị văn hóa như Hoàng Sơn (An Huy), Cảnh Đức Trấn (Giang Tây), Tuyền Châu (Phúc Kiến), Phật Sơn (Quảng Đông) và Tự Cống (Tứ Xuyên) nổi lên là những điểm đến phổ biến.