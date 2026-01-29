Trung Quốc sẽ có 9,5 tỷ chuyến đi trong "cuộc di cư lớn nhất thế giới"

Hành khách xếp hàng để lên tàu tại Ga xe lửa Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Con số 9,5 tỷ chuyến đi này phản ánh quy mô đi lại chưa từng có trong dịp lễ quan trọng nhất năm, đồng thời cho thấy những tín hiệu phục hồi và kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Một điểm đáng chú ý trong mùa Tết năm nay là việc Trung Quốc lần đầu tiên kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức lên 9 ngày, từ ngày 15 đến 23/2.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo thêm thời gian cho người dân đi lại, du lịch và chi tiêu, qua đó hỗ trợ các lĩnh vực dịch vụ như vận tải, lưu trú, ăn uống và bán lẻ.

Giới chức Trung Quốc coi đây là một trong những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vẫn chịu nhiều áp lực từ bên ngoài

Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Trung Quốc ưu tiên trong chiến lược thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ. Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch nội địa của người dân Trung Quốc liên tục gia tăng, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài ngày.

Theo thông lệ, đợt cao điểm du lịch và đi lại tại Trung Quốc thường kéo dài khoảng 40 ngày quanh dịp Tết Nguyên đán. Dịp này thường được gọi là “Xuân vận”, và được xem là thước đo sức khỏe nền kinh tế, đồng thời là phép thử đối với hệ thống giao thông quốc gia. Xuân vận thường được xem là cuộc di cư lớn nhất thế giới.

Theo các quan chức nhà nước, trong kỳ cao điểm năm nay, đường sắt dự kiến phục vụ khoảng 540 triệu lượt hành khách, trong khi đường hàng không có thể ghi nhận khoảng 95 triệu lượt. Cả hai mức ghi nhận này đều nhiều khả năng sẽ vượt qua các mức kỷ lục trong cùng giai đoạn từng được thiết lập trước đây.

Bên cạnh đó, giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cũng được dự báo sẽ chịu áp lực lớn, nhất là tại các đô thị lớn và các điểm du lịch trọng điểm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường năng lực vận tải trên các tuyến đông khách, bổ sung số chuyến và điều chỉnh lịch trình linh hoạt.

Các biện pháp ứng dụng công nghệ số trong bán vé, điều phối giao thông và quản lý dòng hành khách cũng được đẩy mạnh, nhằm giảm ùn tắc và nâng cao trải nghiệm đi lại trong mùa cao điểm.

Tố Uyên