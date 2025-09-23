Trung Quốc thử nghiệm 3 loại tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến

Máy bay KJ-600, J-15T và J-35 cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến (Ảnh: Hải quân Trung Quốc).

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22/9 đưa tin, các máy bay chiến đấu J-15T, máy bay tàng hình J-35 thế hệ thứ năm, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát KJ-600 trên tàu sân bay đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm phóng và hạ cánh bằng máy phóng trên tàu sân bay Phúc Kiến.

J-35 là máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai trên thế giới hoạt động trên tàu sân bay sau dòng F-35 của Lockheed Martin và các cuộc thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên máy bay cất cánh từ một tàu sân bay như vậy.

Các cuộc thử nghiệm đánh dấu tàu Phúc Kiến đã có năng lực phóng điện từ - thu hồi máy bay, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc.

Thông tin không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc thử nghiệm, nhưng cho biết rằng J-35 đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi được triển khai trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh hôm 3/9. CCTV cũng chiếu cảnh máy bay chiến đấu tàng hình được phóng bằng máy phóng từ sàn đáp phẳng của tàu sân bay Phúc Kiến.

Phúc Kiến là tàu sân bay cất cánh bằng máy phóng đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo, sử dụng boong phẳng, trang bị hệ thống máy phóng điện từ và dây hãm, lượng giãn nước đầy tải hơn 80.000 tấn. Nó được trang bị 3 máy phóng điện từ tiên tiến, là tàu sân bay thứ hai trên thế giới được trang bị thiết bị này sau các tàu lớp Gerald Ford của Mỹ.

Tàu Phúc Kiến được hạ thủy vào tháng 6/2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 5/2024. Nó đã hoàn thành 8 lần thử nghiệm trên biển trước khi rời xưởng đóng tàu ở Thượng Hải vào ngày 10/9 cho chuyến thử nghiệm trên biển thứ 9 và cũng là lần cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.

Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).