Trung Quốc bắt đầu bán vé du hành không gian giá 430.000 USD

Trung Quốc bắt đầu bán vé du hành không gian (Ảnh minh họa: Six Stone).

Công ty khởi nghiệp Interstellor Human Spaceflight Technology có trụ sở tại Bắc Kinh đã bắt đầu bán vé đặt trước, định giá mỗi ghế ở mức 3 triệu nhân dân tệ (430.800 USD), yêu cầu đặt cọc 10% để giữ chỗ. Mức giá này thấp hơn nhiều so với khoảng 50 triệu USD cho các chuyến đi tương tự do SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk cung cấp.

Công ty cho biết họ đặt mục tiêu hoàn thành sứ mệnh cận quỹ đạo có người lái đầu tiên vào năm 2028.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hỗ trợ lĩnh vực không gian thương mại. Năm 2025, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động 2 năm, cam kết mở rộng quyền tiếp cận các cơ sở thử nghiệm tên lửa và hợp tác quốc tế. Hàng không vũ trụ cũng được liệt kê là một lĩnh vực chiến lược trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc.

Trong số những người đã đặt chỗ có Qiu Heng, giám đốc marketing của công ty robot AgiBot, Li Licheng, viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, nhà thơ Lin Xiaoyan và diễn viên Huang Jingyu.

Sứ mệnh này sẽ được thực hiện bằng tàu vũ trụ CYZ1 của công ty, phương tiện 6 chỗ ngồi nặng khoảng 8 tấn và có khoang chứa khoảng 25m³.

Tàu vũ trụ sẽ được phóng bằng một tên lửa đẩy, tách ra ở độ cao khoảng 70km, sau đó vượt qua đường Karman, ranh giới được công nhận rộng rãi giữa khí quyển Trái Đất và không gian vũ trụ, rồi trở về Trái đất bằng hình thức hạ cánh có hỗ trợ của dù.

“Thế giới luôn cần một vài người hơi điên rồ một chút”, Xie Meng, giám đốc điều hành công ty bán lẻ Grandview Group có trụ sở tại Quảng Châu và là một trong những hành khách tương lai, nói trong video quảng bá do InterstellOr phát hành trên nền tảng Weibo.

Được thành lập năm 2023, InterstellOr tập trung vào công nghệ tàu vũ trụ có người lái tái sử dụng và đã huy động được hàng triệu nhân dân tệ từ các nhà đầu tư. Lei Shiqing, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty, cho biết họ có kế hoạch tiến hành 2 chuyến bay thử không người lái trước khi thực hiện sứ mệnh có người lái và đã tiến hành các thử nghiệm hạ cánh mô phỏng.

Trong khi một số người dùng mạng hoan nghênh triển vọng du lịch không gian, các chuyên gia cảnh báo rằng vẫn còn những rào cản kỹ thuật quan trọng, bao gồm thử nghiệm đầy đủ hệ thống dù hạ cánh và tích hợp với các phương tiện phóng phù hợp.

Các công ty Trung Quốc khác cũng đang phát triển các chương trình du lịch cận quỹ đạo. Vào tháng 10/2024, Deep Blue Aerospace đã bán 2 vé cận quỹ đạo trong một buổi livestream, mỗi vé yêu cầu đặt cọc 50.000 nhân dân tệ và được chào bán với giá khuyến mại 1 triệu nhân dân tệ. Công ty cho biết họ đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2027.