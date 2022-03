Trung Quốc sẽ rót gần 16 tỷ USD đưa Vũ Hán thành "trung tâm vệ tinh"

Một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Trung Quốc (Ảnh: Eurasia Times).

Trong hơn 2 năm qua, thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý và gây nhiều tranh cãi khi nơi đây được xem là nơi khởi nguồn đại dịch Covid-19. Giờ đây, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc này đã sẵn sàng để có được một cuộc sống mới.

Vũ Hán đã cam kết xây dựng ngành công nghiệp vũ trụ trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (15,7 tỷ USD) vào năm 2025 và trở thành "thung lũng vệ tinh" của Trung Quốc, truyền thông nhà nước CGTN đưa tin.

Theo thông báo hồi tuần trước của chính quyền thành phố, Vũ Hán đang cấp cho các công ty khoản ưu đãi tài chính lên tới 50 triệu nhân dân tệ cho các dự án liên quan đến sản xuất vệ tinh, tên lửa và tàu vũ trụ.

Các khoản tài trợ là quá nhỏ so với các mục tiêu đầy tham vọng mà thành phố ven biển này đặt ra, nhưng kế hoạch này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực để trở thành một cường quốc vũ trụ đáng kể vào năm 2030.

Trung Quốc có một số chương trình không gian được lên kế hoạch cho cả thập niên. Quan trọng nhất là trạm vũ trụ Thiên Cung, sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Đây sẽ là trạm vũ trụ hoạt động duy nhất sau khi ISS nghỉ hưu vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.

Vũ Hán từng là trung tâm của một cuộc tranh cãi sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra giả thuyết rằng virus gây đại dịch Covid-19 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, đồng thời tố ngược lại Mỹ.

Các nghiên cứu độc lập sau đó cho rằng, virus bắt nguồn từ một khu chợ ở Vũ Hán chứ không phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Vụ việc này cho đến nay vẫn phủ bóng mối quan hệ Trung Quốc và phương Tây và lan sang cả Australia khi Canberra cũng kêu gọi điều tra quốc tế về khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Và giờ đây, Vũ Hán một lần nữa trở thành trung tâm chú ý khi đảm nhận một vị trí quan trọng trong chương trình vệ tinh của Trung Quốc.

"Thung lũng các vệ tinh"

Trung Quốc muốn có các chòm sao vệ tinh thương mại khổng lồ nhằm cung cấp các dịch vụ từ internet tốc độ cao cho máy bay và cả việc theo dõi việc chở than đá.

Nước này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn vào năm ngoái do thiếu than đá, một lý do khiến việc theo dõi các chuyến hàng qua vệ tinh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, theo tổ chức Observer Research Foundation (ORF) tại New Delhi, Trung Quốc là "người chơi" mới nhất trong danh sách dài các công ty Mỹ và Liên minh châu Âu đã đặt vệ tinh liên lạc trong quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Theo SCMP, các công ty sẽ được chính quyền thành phố Vũ Hán khuyến khích sử dụng thiết bị, phần mềm và dịch vụ có nguồn gốc địa phương.

Một công ty có thể nhận được ưu đãi tài chính lên tới 15 triệu nhân dân tệ nếu sử dụng các mặt hàng địa phương trong hơn 10% lượng sản xuất vệ tinh quỹ đạo cao và quỹ đạo thấp, cũng như tàu vũ trụ. Và họ có thể nhận được tới 50 triệu nhân dân tệ nếu các sản phẩm địa phương chiếm hơn 30% doanh thu.

Mức độ tập trung hóa cao hơn trong phát triển vệ tinh cũng có thể giúp nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã bị suy yếu do đại dịch, gia tăng mạnh hơn trong năm nay.

Trước đó, Thâm Quyến - thành phố đổi mới của tỉnh Quảng Đông - đã ưu đãi lên tới 300 triệu nhân dân tệ cho các dự án liên quan đến phát triển vệ tinh và sử dụng các ngành liên quan vào năm ngoái. Trung Quốc cũng đang xây dựng trạm phóng tên lửa thứ 5 ở thành phố cảng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Đầu tháng này, tên lửa Trường Chinh 2C của Trung Quốc, mang theo 7 vệ tinh đã cất cánh. Sáu trong số đó do GalaxySpace, một công ty tư nhân của Trung Quốc, phát triển với mục tiêu xây dựng một mạng thử nghiệm cho kết nối băng thông rộng LEO, cạnh tranh trực tiếp với SpaceX's Starlink.

Mục tiêu lớn hơn đối với Trung Quốc dường như là tập hợp một loạt vệ tinh khổng lồ và trở thành một cường quốc không gian, đồng thời cung cấp năng lượng cho sản xuất trong nước.