Triều Tiên cảnh báo đáp trả hạt nhân trước nguy cơ bùng nổ xung đột

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 được phóng trong một cuộc diễn tập ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay 1/11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cho biết tình hình hiện tại, cũng như các mối đe dọa và thách thức trong tương lai, "hơn bao giờ hết đòi hỏi phải tăng cường vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược hiện đại, cũng như cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó bằng hạt nhân".

"Tôi khẳng định một lần nữa rằng đất nước chúng tôi sẽ không thay đổi lộ trình tăng cường sức mạnh hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào", nhà ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Bà Choe cũng cảnh báo tình hình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vì yếu tố hạt nhân trong liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Hiện nay tình hình và an ninh của đất nước chúng tôi do những âm mưu của Mỹ và các vệ tinh của họ, tất cả đều ở trong tình trạng rất nguy hiểm và bất ổn. Liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đang chuyển thành một liên minh quân sự có yếu tố hạt nhân. Điều này cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Điều này rất nguy hiểm đối với an ninh của bán đảo Triều Tiên và toàn bộ khu vực Đông Bắc Á", bà Choe tuyên bố.

Nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng tin tưởng vào chiến thắng của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Bà khẳng định Triều Tiên sẽ luôn sát cánh cùng Nga.

"Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của vị tổng thống Nga đáng kính, Vladimir Putin, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được chiến thắng to lớn trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của họ để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi một lần nữa đảm bảo với các bạn rằng cho đến ngày chiến thắng, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga của mình", bà Choe nói thêm.

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh "sự hợp tác rất chặt chẽ" đã được thiết lập giữa Bình Nhưỡng và Moscow về "quân sự và an ninh". Ông cho biết mối liên hệ chặt chẽ giữa quân đội hai nước sẽ cho phép Nga và Triều Tiên giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng.

Chuyến thăm của nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền Đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine sau vài tuần nữa.

Phía Mỹ cáo buộc một số binh lính Triều Tiên dường như đang được triển khai để đối phó với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, nơi một số lực lượng Kiev vẫn ở lại sau khi mở chiến dịch đột kích hồi tháng 8.

Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow.

Theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong 2 bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác.