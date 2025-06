Tranh cãi về "chỗ ngồi an toàn nhất" trên máy bay sau thảm kịch Air India

Hiện trường vụ rơi máy bay Air India ở Ấn Độ hôm 12/6 (Ảnh: Reuters).

Một hành khách đã sống sót thần kỳ trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India ở Ấn Độ hôm 12/6 nhờ thoát ra khỏi cửa thoát hiểm. Điều này làm dấy lên tranh cãi rằng liệu ghế 11A của hành khách này có phải là vị trí an toàn nhất trên máy bay hay không.

Các chuyên gia hàng không cho biết khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này vì máy bay có sơ đồ ghế rất khác nhau. Ngoài ra, mỗi vụ tai nạn có bối cảnh khác nhau và cơ hội sống sót thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

“Mỗi vụ tai nạn đều khác nhau và không thể dự đoán khả năng sống sót dựa trên vị trí ghế", ông Mitchell Fox, giám đốc của Flight Safety Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Trong vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India khi đang trong hành trình từ Ahmedabad đến London, hành khách Vishwash Kumar Ramesh cho biết ghế 11A của anh nằm gần lối thoát hiểm trên máy bay và anh đã cố gắng thoát ra ngoài.

Ngồi cạnh cửa thoát hiểm có thể giúp hành khách sống sót sau một vụ tai nạn, nhưng không phải lúc nào ghế 11A cũng là an toàn nhất vì máy bay có thể có hàng chục sơ đồ ghế khác nhau.

"Trong trường hợp cụ thể này, vì hành khách ngồi cạnh cửa thoát hiểm, rõ ràng đây là chỗ ngồi an toàn nhất trong ngày hôm đó. Nhưng không phải lúc nào cũng là 11A, chỉ là 11A trên sơ đồ này của Boeing 787 thôi", ông Ron Bartsch, chủ tịch của tổ chức AvLaw Aviation Consulting có trụ sở tại Sydney cho biết.

Một nghiên cứu của Popular Mechanics năm 2007 về các vụ tai nạn kể từ năm 1971 cho thấy hành khách ở phía sau máy bay có tỷ lệ sống sót cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng phần cánh máy bay có độ ổn định cao hơn.

Ngồi cạnh cửa thoát hiểm, như trường hợp của Vishwash, sẽ giúp hành khách có cơ hội là một trong những người đầu tiên thoát ra khỏi máy bay, mặc dù một số cửa thoát hiểm không hoạt động sau khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, trong trường hợp của Vishwash, phía đối diện của máy bay bị chặn bởi bức tường của tòa nhà mà máy bay đâm vào.

Ngồi cạnh lối đi có thể giúp hành khách thoát hiểm nhanh hơn, nhưng điều này làm tăng khả năng dễ bị va đập bởi hành lý rơi - một sự cố xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với các vụ tai nạn lớn.

Các chuyên gia cho rằng việc nắm rõ và tuân thủ quy định về an toàn trước khi bắt đầu chuyến bay mới là cách tốt nhất để tăng cơ hội sống sót trong trường hợp máy bay gặp sự cố.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sơ tán của phi hành đoàn, bao gồm việc để lại hành lý, là yếu tố chính giúp cứu sống toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines vào tháng 1/2024.

Hướng dẫn an toàn thường bao gồm các hướng dẫn quan trọng như cách thắt dây an toàn an toàn, cách đeo đai đúng vị trí và lên kế hoạch cho lộ trình sơ tán.

Một mẹo phổ biến cho các hành khách là đếm số hàng ghế giữa ghế ngồi của mình và lối thoát hiểm gần nhất. Thông tin này rất quan trọng trong trường hợp khoang máy bay đầy khói và tầm nhìn hạn chế.

Ông Fox cho biết, bất chấp những thảm họa như vụ tai nạn máy bay của Air India, thiết kế máy bay đã được cải tiến để tăng khả năng hành khách có thể thoát khỏi một vụ tai nạn. Những thiết kế này bao gồm hệ thống chiếu sáng dưới sàn, phát hiện cháy và bình chữa cháy, vật liệu cabin ít bắt lửa hơn và cải thiện khả năng tiếp cận lối thoát hiểm khẩn cấp.

"Đã có những tiến bộ đáng kể trong thiết kế khoang máy bay giúp cải thiện khả năng sống sót sau các vụ tai nạn”, chuyên gia Fox nhận định.