Tranh cãi sau sự cố tại "lễ hội khỏa thân" ở Nhật Bản

Những người đàn ông tham gia "lễ hội khỏa thân" ở Nhật Bản (Ảnh: Kyodo).

Ba người đàn ông vẫn đang hôn mê sau một vụ chen lấn, giẫm đạp tại một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất của Nhật Bản, đặt ra câu hỏi về tính an toàn với nghi thức có lịch sử 500 năm, vốn thu hút hàng nghìn người đàn ông gần như khỏa thân tham gia mỗi mùa đông.

Sự việc xảy ra ngay sau 22h ngày 21/2 tại lễ hội “khỏa thân” thường niên ở thành phố Okayama. Ước tính có khoảng 10.000 người đàn ông chỉ mặc khố mawashi chen chúc trong chính điện để giành lấy một trong 2 thanh gỗ thiêng gọi là shingi.

Có 6 người đàn ông được kéo ra khỏi đám đông sau khi gục ngã trong lúc tranh giành, 3 người được xuất viện sau khi điều trị, trong khi 3 người còn lại vẫn hôn mê, theo truyền thông địa phương. Các đội cấp cứu đã sử dụng máy khử rung tim và tiến hành xoa bóp tim trước khi đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Một nhân chứng mô tả cảnh tượng “những người đàn ông ngã đổ như tuyết lở”.

Lễ hội, có tên chính thức là Saidaiji Eyo, được cho là có từ năm 1510 và được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ 3 của tháng 2 hằng năm.

Những người tham gia bắt đầu bằng cách hô vang “Wasshoi! Wasshoi!” và thanh tẩy bằng nước lạnh trước khi tiến vào cuộc tranh giành dữ dội. Người giành được shingi được tin là sẽ gặp may mắn trong năm tới.

Lễ hội này thường được quảng bá là một trong 3 lễ hội “độc lạ” lớn của Nhật Bản và năm 2016 đã được chính phủ công nhận là Di sản Văn hóa Dân gian Phi vật thể Quan trọng.

Sự kiện từng có tiền sử tai nạn nghiêm trọng. Các lễ hội năm 2007 và 1987 đều ghi nhận người tham gia thiệt mạng, và lực lượng cấp cứu thường xuyên phải can thiệp.

Ban tổ chức thừa nhận việc có 3 người rơi vào hôn mê là chưa từng có tiền lệ và có thể đe dọa tương lai của sự kiện.

“Chúng tôi cầu mong những người nhập viện sớm hồi phục và ưu tiên hàng đầu là điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh quy định”, ông Minoru Omori, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Saidaiji Eyo, nói với Sanyo News.

Một thành viên khác của ban tổ chức nói với Fuji News Network rằng sự kiện có nguy cơ buộc phải hủy bỏ trong tương lai.

Sau vụ tai nạn chết người năm 2007, khi một người đàn ông bị chèn ép đến tử vong trong đám đông, các quy định bổ sung đã được đưa ra, bao gồm lệnh cấm đeo trang sức khi tham gia.

Trên mạng Internet, dư luận Nhật Bản tranh luận giữa việc bảo tồn truyền thống và siết chặt an toàn.

“Dù các lễ hội địa phương là nghi lễ tôn giáo, chúng cũng là sự kiện quan trọng giúp những người trẻ giải tỏa căng thẳng. Tôi không muốn thấy chúng suy tàn, nhưng cần xem xét lại cách tổ chức”, một bình luận trên trang Fuji News viết.

“Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của ban tổ chức khi vẫn tiếp tục lễ hội này dù trước đây đã có người thiệt mạng”, một ý kiến khác cho hay.

“Không khó để hình dung tai nạn xảy ra trong tình huống này, khi không có khoảng trống giữa các cá nhân. Nhất là khi đã từng có tai nạn chết người trước đó", một bài đăng khác nhận định.

Tại thành phố Okayama, một số cư dân bày tỏ lo ngại sự cố lần này có thể đe dọa một sự kiện quen thuộc trong lịch sinh hoạt địa phương.

“Người ta tham gia lễ hội khi biết rõ sẽ nguy hiểm. Đó là một cuộc tranh đấu khốc liệt nhưng cũng là sự kiện quan trọng làm sôi động khu vực. Tôi lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến các lễ hội trong tương lai”, một cư dân nói với báo địa phương.