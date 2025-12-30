Trang phục đời thường của Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chuyển vào sống tại dinh thự chính thức của thủ tướng hôm 29/12 (Ảnh: Kyodo).

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 29/12 đã chuyển vào sống tại dinh thự chính thức của thủ tướng từ khu ký túc xá dành cho các nghị sĩ Hạ viện.

Các video và hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc bà Takaichi chuyển đến dinh thự. Chi tiết khiến cư dân mạng chú ý là trang phục đời thường của nữ Thủ tướng. Bà Takaichi được nhìn thấy mặc một bộ đồ ở nhà, đi dép tông và mang theo một túi xách nhỏ màu đen.

Một số cư dân mạng mô tả bà trông giống một người hàng xóm gần gũi, một bà nội trợ trong khu phố đang đi siêu thị.

Dinh thự chính thức nằm cạnh văn phòng làm việc của Thủ tướng. Kể từ khi đắc cử vào tháng 10, hàng ngày, bà Takaichi di chuyển từ khu ký túc xá tới văn phòng thủ tướng bằng ô tô. Kế hoạch của bà chuyển hẳn vào dinh thự thủ tướng bị trì hoãn do lịch trình ngoại giao và nghị viện dày đặc trong giai đoạn đầu.

Đầu tháng này, bà Takaichi đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng bà sẽ chuyển vào dinh thự chính thức để có thể nhanh chóng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Bà nói: “Quản lý khủng hoảng là yếu tố then chốt trong việc điều hành một đất nước”.

Theo những người thân cận với Thủ tướng Takaichi, chồng bà là ông Taku Yamamoto cũng sẽ sống tại dinh thự chính thức của Thủ tướng, nằm ở khu Nagatacho thuộc quận Chiyoda của Tokyo, để tiếp tục được hỗ trợ phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Bà Takaichi đắc cử vào tháng 10 và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, quốc gia có quy mô GDP hơn 4.000 tỷ USD. Tạp chí Forbes bình chọn bà là người phụ nữ quyền lực thứ ba thế giới năm 2025.