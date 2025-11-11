Thủ tướng Nhật Bản làm việc từ 3h sáng, nghị sĩ lo lắng

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản bà Sanae Takaichi (Ảnh: AFP).

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Sanae Takaichi đã giành được đề cử của đảng bằng lời hứa sẽ làm không ngừng nghỉ. Kể từ khi nhậm chức vào ngày 21/10, bà đã giữ đúng lời, nhưng điều đó đang làm dấy lên câu hỏi rằng liệu cường độ cao như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe của bà.

Bà Takaichi đến văn phòng lúc 3h sáng hôm 7/11 để chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên tại quốc hội, một phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách dự kiến nhóm họp lúc 9h sáng cùng ngày. Ngay cả theo tiêu chuẩn làm việc miệt mài của Nhật Bản, việc bắt đầu công việc sớm như vậy cũng gây bất ngờ.

Theo báo Asahi Shimbun, việc bà Takaichi bắt đầu công việc trước bình minh khiến một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại trong phiên họp.

“Tôi hình dung một số nhân viên đã phải làm xuyên đêm để soạn thảo câu trả lời”, nghị sĩ Takahiro Kuroiwa thuộc đảng Dân chủ Lập hiến đối lập nói.

Nghị sĩ Ken Saito thuộc đảng Dân chủ Tự do cầm quyền nói: “Thủ tướng nói sẽ làm, làm và làm, nhưng thật lòng tôi hơi lo”.

Nghị sĩ Katsuhito Nakajima thuộc đảng Dân chủ Lập hiến cũng kêu gọi bà nghỉ ngơi đầy đủ. Bà Takaichi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười.

Bà Takaichi, người khi đó đang ở tại một trong các khu ký túc xá của quốc hội ở trung tâm Tokyo, trả lời rằng tòa nhà ký túc xá chỉ có một máy fax cũ, gây ra trở ngại hậu cần.

Khi ông Kuroiwa hỏi tại sao bà chưa chuyển đến dinh thự chính thức của thủ tướng, bà Takaichi nói bà sẽ chuyển khi mọi việc ổn định. “Hiện giờ tôi không chỉ không có thời gian để thu xếp mà tôi hầu như chẳng ngủ được”, nhà lãnh đạo Nhật Bản chia sẻ.

Bà nói thêm, bà dự định chuyển “càng sớm càng tốt”, nhưng trước tiên cần hoàn tất lịch trình cho hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11.

Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhân dân đối lập Kazuyu Shimba chia sẻ: “Nếu Thủ tướng bắt đầu lúc 3h sáng, nhân viên phải bắt đầu từ 1h30 hoặc 2h sáng. Con người không thể chịu đựng nổi điều đó về mặt thể chất”.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Takaichi, nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc “chuẩn bị tỉ mỉ” để đảm bảo trả lời chính xác các câu hỏi và “thảo luận suôn sẻ tại quốc hội”.

“Thủ tướng không phủ nhận khái niệm cân bằng công việc - cuộc sống. Điều quan trọng là thúc đẩy cân bằng công việc - cuộc sống để những tài năng đa dạng có thể làm việc với sự yên tâm. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp cần thiết”, ông nói.