Nga nói có “ánh sáng cuối đường hầm” để chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass vào ngày 5/9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, “có ánh sáng cuối đường hầm” về khả năng sớm chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên hồi đầu tuần khi ông đang có chuyến thăm Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đã có những tiến triển trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm cuộc xung đột này có thể kết thúc.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow "chưa sẵn sàng dự đoán" các mốc thời gian cụ thể cho cuộc xung đột.

Trước đó, Tổng thống Putin nói với các phóng viên rằng một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine có thể đang đến gần. Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Washington khi thể hiện "mong muốn thực sự tìm ra giải pháp".

Mặt khác, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

"Chúng ta hãy chờ xem tình hình diễn biến như thế nào", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow. Ông Putin khẳng định thủ đô Moscow của Nga là địa điểm “tốt nhất” để tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Tổng thống Zelensky và các đại diện khác của Ukraine nếu phái đoàn đến Moscow để đàm phán.

Kiev đã loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Moscow. Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho rằng Nga đã đưa ra những đề xuất “không thể chấp nhận được", khẳng định Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp phía Nga bất cứ lúc nào nhưng không phải theo điều kiện của Moscow.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho hay, đến nay Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, nhưng ông đã từ chối tổ chức bầu cử, viện dẫn thiết quân luật tại Ukraine. Moscow từng nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận nào do ông ký kết đều có thể bị chính phủ Ukraine sau này phản đối.

Tổng thống Putin nói rằng việc giải quyết xung đột cũng phụ thuộc vào các nước phương Tây, vì Washington vẫn bị ràng buộc bởi các cam kết với các đồng minh, bao gồm NATO. Moscow vẫn khẳng định rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi Kiev phải công nhận thực tế lãnh thổ mới, bao gồm các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, và Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.