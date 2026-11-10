Phái đoàn Nga và Ukraine hòa đàm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022 (Ảnh: Anadolu).

Theo hãng tin Xinhua, các phái đoàn Nga và Ukraine đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào ngày 9/11 để tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Các cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/11 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Ông Peskov cho biết phái đoàn sẽ bao gồm đại diện từ nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao Nga.

Về phía Ukraine, ông Dmitry Litvin, cố vấn truyền thông của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói rằng người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ông Rustem Umerov, sẽ dẫn đầu phái đoàn Kiev tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Ông Litvin cho biết Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov sẽ tham gia đàm phán, nhưng không giữ vai trò trưởng đoàn.

Theo hãng tin RBC Ukraine, phái đoàn Ukraine còn có sự góp mặt của David Arakhamia - trưởng nhóm nghị sĩ đảng "Phụng sự Nhân dân”, cấp phó của ông là Sergey Kislitsa, cùng Vadym Skibitsky - Cục phó Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrey Gnatov cũng sẽ có mặt tại các cuộc đàm phán.

Nội dung đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh. Các chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận kín.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng xác nhận các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine, Nga và toàn bộ khu vực sẽ là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Ông Lavrov cũng đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về tầm quan trọng của yếu tố an ninh trong tiến trình đàm phán.

"Tôi đã nghe phát biểu của ông Marco Rubio rằng các vấn đề an ninh đang trở thành vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi cũng như trong tình hình xung quanh cuộc xung đột Ukraine nói chung. Hơn nữa, chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đã đặt các vấn đề an ninh liên quan đến Nga, Ukraine và toàn khu vực lên hàng đầu", Ngoại trưởng Nga cho biết.

Theo ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, mục tiêu chính của Ukraine trong các cuộc đàm phán vẫn là đạt được hòa bình, đảm bảo các cam kết an ninh và tạo tiền đề cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, Ukraine dự định dành sự quan tâm đáng kể cho vấn đề nhân đạo trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, với sự tham gia của Mỹ và Nga.

Ông Budanov nhấn mạnh rằng Ukraine, hơn bất kỳ quốc gia nào khác, mong muốn cuộc chiến này sớm kết thúc. Ông cũng bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

"Chúng tôi dự định tập trung vào khía cạnh nhân đạo. Việc trao đổi tù binh cần được đẩy mạnh. Tôi hy vọng cuộc đối thoại tại UAE sẽ mang lại kết quả thiết thực và chúng ta có thể thống nhất các bước tiếp theo để đưa người dân của mình trở về nhà", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine chia sẻ.

Mỹ đang tập hợp các đồng minh NATO cùng đại diện từ Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine để tham gia một cuộc họp trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi. Theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào cấu trúc an ninh thời hậu chiến.

Ông Kushner cho biết Tổng thống Donald Trump mong muốn chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, nhằm mang lại nền hòa bình lâu dài, đồng thời tạo điều kiện cho một đất nước Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng trong một môi trường an ninh châu Âu ổn định hơn", ông Kushner nói thêm.

Ông Kushner, con rể của Tổng thống Trump, nhắc lại rằng cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ là cuộc họp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2. Ông cho biết mục tiêu là "đưa Ukraine và Nga lại gần nhau để thảo luận trực tiếp về những lo ngại an ninh, các đề xuất và những giải pháp tiềm năng cho giai đoạn hậu chiến".

Ông Kushner bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ xác định những lĩnh vực có lợi ích chung, thúc đẩy các giải pháp thiết thực, và tạo đà cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Đặc phái viên Mỹ nêu ra 4 ưu tiên cho các cuộc đàm phán sắp tới gồm chấm dứt các hành động giao tranh, xây dựng các bảo đảm và thỏa thuận an ninh hậu chiến đáng tin cậy nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột tái diễn, chuẩn bị một kế hoạch toàn diện về kinh tế và sự thịnh vượng cho Ukraine, thúc đẩy các biện pháp nhân đạo và giải quyết những hậu quả đối với con người do cuộc chiến gây ra.

Đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff cũng cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào "thỏa thuận an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang" và các vấn đề nhân đạo.

Sự tham gia của châu Âu

Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cho biết, đại diện các quốc gia châu Âu cũng sẽ có mặt tại Abu Dhabi, bao gồm các thành viên nhóm E4 (Anh, Pháp, Đức và Italy), cùng các phái đoàn từ NATO và Ủy ban châu Âu. Ukraine sẽ có các cuộc họp riêng biệt với những bên này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 8/11 nói rằng các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, dự định tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các đại diện châu Âu không thể tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi, vì ngay từ đầu, các bên đã thống nhất về một khuôn khổ đàm phán ba bên.

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine, việc duy trì sự phối hợp chặt chẽ với tất cả các đối tác chủ chốt, đảm bảo sự thống nhất về lập trường và xây dựng cách hiểu chung về các bước đi tiếp theo là điều vô cùng quan trọng đối với Ukraine.

Politico đưa tin, châu Âu sẽ cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine tại Abu Dhabi. Ngoài ra, theo các nhà ngoại giao, các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Đức và Anh cũng sẽ tham gia vào tiến trình này.