Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 22/1 (Ảnh: Reuters).

Ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, cho biết Mỹ dự định thảo luận về các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Ông Kushner, con rể của Tổng thống Trump, sẽ cùng một đặc phái viên khác của Mỹ là Steve Witkoff tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình. Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2.

“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, nhằm mang lại hòa bình lâu dài và tạo điều kiện cho một đất nước Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng, trong một môi trường an ninh châu Âu ổn định hơn”, ông Kushner viết trên mạng xã hội.

Đặc phái viên Mỹ cho biết Washington đang tập trung vào 4 vấn đề chính: chấm dứt xung đột, cung cấp “các bảo đảm an ninh hậu chiến đáng tin cậy”, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine, và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Theo ông Kushner, Washington cũng đang tìm cách cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời “xác định những điểm còn thiếu sót trong các cơ chế hiện tại”.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoan nghênh quyết định của các nhà đàm phán Mỹ trong việc ưu tiên an ninh tập thể. Moscow đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine, bao gồm các bảo đảm an ninh cho cả hai quốc gia.

Ông Lavrov cho biết phái đoàn Nga tại Abu Dhabi sẽ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov - nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và các cuộc đàm phán liên quan đến NATO cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông Ryabkov nhận định cấu trúc an ninh châu Âu “đã bị suy yếu và không thể khôi phục được”. Ông nhấn mạnh sự ổn định lâu dài sẽ không thể đạt được nếu không tính đến lợi ích của Nga và các đồng minh của Moscow.

Về phía Ukraine, ông Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các bên đàm phán sẽ “dành sự quan tâm đáng kể cho khía cạnh nhân đạo”, bao gồm các nỗ lực đẩy nhanh quá trình trao đổi tù nhân.

Trong những tuần gần đây, các đối tác châu Âu của Ukraine đã nỗ lực tìm cách tác động đến các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã phá vỡ thông lệ khi thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước, làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán.

Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho biết phái đoàn Ukraine sẽ có các cuộc gặp riêng tại Abu Dhabi với đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Italy, EU và NATO.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo châu Âu trở thành một phần trong tiến trình ngoại giao này”, ông Umerov tuyên bố.

Trong khi đó, Đặc phái viên Jared Kushner bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho việc “thiết lập tương tác trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu về những thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn có ảnh hưởng đến họ”.

Nga từng chỉ trích EU và Anh làm suy yếu các nỗ lực hòa bình trước đây, bao gồm các cuộc đàm phán tại Istanbul năm 2022, đồng thời tỏ ra hoài nghi về đóng góp tiềm năng của châu Âu đối với các cuộc đàm phán trong tương lai.