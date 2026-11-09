Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/11 cho biết Moscow ủng hộ cách tiếp cận của Mỹ trong việc coi các bảo đảm an ninh là một trong những vấn đề then chốt tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi về xung đột Ukraine.

"Tôi đã nghe tuyên bố của (Ngoại trưởng Mỹ) Marco Rubio rằng các vấn đề an ninh đang trở nên vô cùng quan trọng trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi cũng như trong tình hình xung đột Ukraine nói chung. Hơn nữa, chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi còn đặt vấn đề an ninh của Nga, Ukraine và an ninh khu vực này nói chung lên hàng đầu. Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh cách tiếp cận này", ông Lavrov phát biểu với các phóng viên.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi hướng tới việc đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc cho một giải pháp cuối cùng đối với xung đột Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/11 cho biết, các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine (gồm đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ) sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh.

"Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những vấn đề an ninh, việc duy trì an ninh và các bảo đảm an ninh cho các bên. Tất nhiên, mọi chi tiết sẽ được thảo luận kín", ông Peskov xác nhận.

Tổng thống Mỹ nói Ukraine có thể phải nhượng bộ, Nga lên tiếng

Theo hãng tin RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cho rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này (xung đột Ukraine), và tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Ukraine cuối cùng sẽ có hình thái hơi khác so với trước đây", Tổng thống Mỹ nói, nhưng không giải thích chi tiết.

Trong cuộc họp báo ngày 9/11, các phóng viên đã đặt câu hỏi cho người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng, liệu tuyên bố của Tổng thống Trump có ám chỉ đến những thay đổi về lãnh thổ hay một hình thái chính quyền khác tại Ukraine, bao gồm khía cạnh chính trị hay không.

Ông Peskov cho biết Ukraine ngày nay là một quốc gia khác biệt về mặt địa lý, bởi tình hình trên thực địa đã quá rõ ràng.

“Tôi khuyên các bạn nên đặt câu hỏi đó cho Tổng thống Trump. Còn về hình thái của Ukraine, xét trên phương diện địa lý, thì đó đã là một quốc gia khác rồi. Tình hình trên thực địa là điều hiển nhiên và khó có ai có thể phủ nhận”, ông Peskov nói thêm.

Tuyên bố của giới chức Nga và Mỹ được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán ba bên giữa Moscow, Kiev và Washington, dự kiến ​​diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cập đến sự cần thiết phải nhượng bộ về lãnh thổ đối với Ukraine sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage vào tháng 8/2025.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần bác bỏ khả năng nhượng bộ. Việc ông Zelensky không sẵn lòng đạt được thỏa thuận khiến ông Trump gợi ý vào tháng trước rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới.

Lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Cho đến nay, dường như vẫn không có sự thay đổi nào trong lập trường của Kiev trước thềm các cuộc đàm phán. Trợ lý của Tổng thống Zelensky, Sergey Leschenko, tuần trước nói rằng phái đoàn Ukraine sẽ kiên quyết yêu cầu "chấm dứt giao tranh tại các vị trí hiện tại, mà không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine".

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận các cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi sẽ là cuộc đàm phán ba bên, với sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine.

"Trong những ngày tới, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, trong đó Mỹ đóng vai trò trung gian. Về sự hiện diện của châu Âu, phía Mỹ cũng như phía Ukraine đều có các kênh liên lạc riêng với họ. Có vẻ như họ đã thiết lập cơ chế phối hợp của riêng mình. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại: các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ là cuộc đàm phán ba bên”, ông Peskov nêu rõ.