Điện Kremlin nêu khả năng Tổng thống Nga và Ukraine gặp mặt đàm phán

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Tổng thống Putin không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy, nhưng ông tin rằng bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thiện các công việc cơ bản, trước tiên cần được thực hiện ở cấp chuyên gia. Hiện tại, chưa thể nói rằng công việc ở cấp chuyên gia đã diễn ra suôn sẻ. Thật không may, thực tế không phải như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 29/8.

Ông Peskov lưu ý rằng Nga vẫn duy trì sự quan tâm và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Tất cả lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt; các dự thảo liên quan, chẳng hạn các điều khoản chính, đã được chuyển giao cho phía Ukraine bằng văn bản. Đây là những lập trường ban đầu và cần phải thảo luận thêm. Tình hình hiện tại là như vậy", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska là cần thiết, kịp thời và mang tính xây dựng.

“Tôi muốn xác nhận rằng cuộc hội đàm là cần thiết, và chính Tổng thống Putin đã nói về điều đó. Cuộc hội đàm diễn ra đúng lúc, hữu ích và mang tính xây dựng", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin có chủ đích không tiết lộ tất cả chi tiết về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump ở Alaska.

"Chủ đề về giải quyết vấn đề Ukraine đã được thảo luận sâu rộng, nhưng chúng tôi tin rằng việc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào là hoàn toàn không phù hợp", ông Peskov nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay cho biết, việc đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine nên là kết quả của một giải pháp hòa bình, giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột, chứ không phải là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

"Điều quan trọng cần hiểu là việc cung cấp các đảm bảo an ninh không phải là một điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ tận gốc rễ cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này cũng sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông và đội ngũ đang thu xếp một cuộc họp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Ông Zelensky cũng kêu gọi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga dưới bất cứ hình thức nào và vô điều kiện. Theo ông, đây là cách hiệu quả nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Mặc dù vậy, Moscow nhiều lần nhấn mạnh đến "tính chính danh" của ông Zelensky khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Moscow sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nhưng "ai sẽ ký vào thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng".

"Chúng tôi cần sự hiểu rõ ràng từ tất cả rằng người ký kết đó là hợp pháp”, Ngoại trưởng Lavrov nói.