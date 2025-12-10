Tổng thống Ukraine nhấn mạnh lập trường về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo vào ngày 9/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đề xuất về việc Ukraine nhượng lại tỉnh Donetsk ở vùng Donbass như một phần của "thỏa thuận hòa bình" xuất phát từ Nga, chứ không phải từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Trước hết, không phải Mỹ: bên khởi xướng ý tưởng này là Nga, rằng chúng ta (Ukraine) nên từ bỏ lãnh thổ của mình. Tôi đã trả lời điều này rồi. Tất nhiên, trong vấn đề này, trong bối cảnh này, chúng ta muốn Mỹ đứng về phía chúng ta”, ông Zelensky nói.

“Nga sẽ muốn chúng ta từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng chúng ta sẽ bảo vệ lợi ích của mình”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cho biết phiên bản mới của kế hoạch hòa bình được soạn thảo chung với các đối tác châu Âu sẽ được chuyển giao cho Mỹ vào ngày 10/12. Ông cho biết quá trình đàm phán được thực hiện trên 3 văn kiện.

“Có một văn kiện khung 20 điểm - nó liên tục được thay đổi. Văn kiện thứ hai là văn kiện về đảm bảo an ninh, và văn kiện thứ ba là về việc khôi phục Ukraine sau chiến tranh", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại một số tuyên bố mà ông nhiều lần đưa ra, rằng Ukraine chưa sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ, Mỹ không muốn Ukraine gia nhập NATO, và Kiev rất cần một "khoản vay" lấy từ số tài sản 210 tỷ euro của Nga đang bị đóng băng tại châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy thỏa thuận hòa bình.

"Chúng tôi có cân nhắc việc từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào không? Chúng tôi không có quyền làm như vậy theo luật pháp - theo luật pháp Ukraine, theo Hiến pháp của chúng tôi, hay theo luật pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng không có quyền làm như vậy theo tiêu chuẩn đạo đức", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu sau các cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu để thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/12.

“Nga chắc chắn đang yêu cầu chúng tôi nhượng bộ lãnh thổ. Tất nhiên, chúng tôi không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì. Đây là lý do chúng tôi vẫn chiến đấu”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Politico dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi khu vực Donbass, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn.

"Về vấn đề lãnh thổ, Mỹ rất đơn giản: Nga yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, và Mỹ đang xem xét cách thực hiện điều đó", một quan chức cấp cao châu Âu tham gia các cuộc đàm phán nói với Politico.

Theo nguồn tin, Washington đã gây sức ép đáng kể lên Ukraine và Tổng thống Zelensky để thúc đẩy đề xuất nhượng bộ lãnh thổ, mặc dù Ukraine nhiều lần khẳng định việc nhượng bộ lãnh thổ là một lằn ranh đỏ.

Vị trí một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Ukraine thừa nhận không thể giành lại Crimea

Vào ngày 9/12, trong một đoạn ghi âm do kênh truyền thông Novosti. Live đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine thiếu sức mạnh và sự ủng hộ để có thể giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea từ Nga.

"Về vấn đề Crimea, chúng tôi không đủ sức mạnh để giành lại bán đảo Crimea. Có lẽ tôi đã nói điều này trong cuộc gặp đầu tiên (với Tổng thống Nga Vladimir Putin). Tôi nghĩ tôi đã đúng. Thành thật mà nói, chúng tôi không đủ sức mạnh để làm việc này. Chúng tôi cũng không có đủ sự ủng hộ cho việc này”, ông Zelensky thừa nhận.

Vào năm 2019, các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy (Nga, Đức, Pháp và Ukraine) đã có cuộc hội đàm kín kéo dài 7 giờ tại Paris. Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đã có một cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh. Sau cuộc họp kéo dài khoảng một giờ với sự tham gia của phái đoàn hai nước, họ đã có cuộc trao đổi riêng khoảng 10 phút. Đây là cuộc gặp riêng duy nhất của hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Politico rằng, trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Pháp vào năm 2019, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông muốn hai điều: "Crimea trở lại" và tư cách thành viên của Ukraine trong NATO.

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Nhượng bộ lãnh thổ vẫn là vấn đề bế tắc lớn trong tiến trình ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine, khi Kiev và các nước châu Âu tranh luận về việc đóng băng xung đột dọc theo giới tuyến hiện tại. Khoảng 30% vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Tháng trước, Mỹ đưa ra một đề xuất hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Kế hoạch do Mỹ đề xuất được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ tại các khu vực Donetsk và Lugansk (vùng Donbass) ở miền Đông mà Nga chưa kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội. Trước đó, Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk sau các cuộc trưng cầu dân ý tại Ukraine vào năm 2022.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những điều kiện về lãnh thổ trong đề xuất hòa bình. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.