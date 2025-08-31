Nga tuyên bố kiểm soát hàng loạt khu vực, tấn công lớn toàn tuyến Ukraine

Lực lượng Nga ở khu vực Kursk giáp biên giới Ukraine (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow hôm 30/8, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hơn 3.500km2 và 149 khu định cư trong chiến dịch quân sự tại Ukraine kể từ tháng 3. Ông lưu ý rằng Nga đã tiến quân gần như toàn bộ mặt trận trong thời gian này.

Theo tướng Gerasimov, quân đội Nga "đã kiểm soát 99,7% lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) (chỉ còn chưa đầy 60km2) và 79% lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)".

Ông Gerasimov cũng xác nhận 74% tỉnh Zaporizhia và 76% tỉnh Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Nga tuyên bố sáp nhập cả 4 khu vực trên sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022. Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Tướng Gerasimov cho biết các nỗ lực cũng đang được tiến hành để thiết lập các khu vực an ninh dọc biên giới Nga tại các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine.

Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, Moscow đang tìm cách tạo ra một "vùng đệm" để bảo vệ biên giới khỏi các cuộc tấn công tiếp theo.

Theo ông Gerasimov, tại Sumy, quân đội Nga đang kiểm soát 210km2 và 13 khu định cư.

"Theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, các cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn có mục tiêu tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và các tổ hợp công nghiệp quân sự ở Ukraine. Trong giai đoạn xuân hè, các cuộc tấn công như vậy đã được thực hiện nhằm vào 76 cơ sở quan trọng. Ưu tiên tập trung phá hủy các doanh nghiệp sản xuất hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa", tướng cấp cao của Nga thông báo.

Ông cũng cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, quân đội Nga, phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác hàng loạt vào các cơ sở liên quan đến hoạt động sản xuất hệ thống tên lửa Sapsan của Ukraine. Các văn phòng thiết kế, cơ sở linh kiện, cơ sở hệ thống điều khiển và cơ sở sản xuất động cơ tên lửa đã bị phá hủy.

Một số khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Đầu tháng này, FSB xác nhận các mục tiêu bị tấn công bao gồm các nhà máy hóa chất và cơ khí ở Pavlograd, Dneptropetrovsk, cũng như nhà máy Zvezda và Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước về Sản phẩm Hóa chất ở Shostka, Sumy.

FSB cáo buộc Ukraine, với sự chấp thuận của NATO, đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, kế hoạch của họ "đã bị phá vỡ".

Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy mạnh "các cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết các khu vực ở tiền tuyến Ukraine.

Theo tướng Gerasimov, phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, lực lượng Kiev đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của Nga, trong khi chịu tổn thất nặng nề.

"Kết quả là, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều động các đơn vị thiện chiến nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để “bịt lỗ hổng”. Hiện tại, sự chủ động ​​chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga", ông nói thêm.

Tướng Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng những bước tiến trên chiến trường sẽ không thể thực hiện được nếu không có "sự cung cấp kịp thời" "vũ khí, tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự có độ chính xác cao" từ ngành công nghiệp Nga.