Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi cần an ninh cho cuộc bầu cử này. Chúng tôi sẵn sàng (tổ chức bầu cử) nếu có lệnh ngừng bắn, ngay cả khi điều đó khó khăn theo Hiến pháp”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 23/9.

“Chúng tôi có thể (tổ chức bầu cử). Tất nhiên là với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói khi được hỏi về thời điểm có thể tổ chức bầu cử tổng thống.

Ông Zelensky vẫn đang giữ chức vụ tổng thống mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông từ chối từ chức và đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky "không còn nữa" do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết vào năm ngoái.

Bình luận về quyền lực hợp pháp của ông Zelensky sau khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Putin cho rằng điều này cần được giải quyết ở Ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của Ukraine.

Moscow tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng cho rằng không thể thực hiện điều này vì lệnh cấm đàm phán với Nga do ông Zelensky ban hành vào năm 2022.

Tổng thống Putin cuối năm ngoái khẳng định, Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Washington lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Tổng thống Zelensky tuyên bố nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công Ukraine trong thời gian tới.

Đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Tổng thống Trump Keith Kellogg nói rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.