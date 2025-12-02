Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine sau đề xuất hòa bình của Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng tại sao chúng tôi không ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay lập tức? Điều đó rất khó khăn. Có những nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định của tổng thống Nga về việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước tiên, chúng tôi phải đạt được một thỏa thuận giải quyết những nguyên nhân sâu xa này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo với truyền thông Ấn Độ vào ngày 2/12 trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn tại New Delhi.

Ông Peskov cho rằng một số vấn đề trong tương lai cũng cần được giải quyết.

"Liệu Ukraine có ý định tiếp tục tìm kiếm tư cách thành viên NATO không? Chúng tôi phản đối điều đó, vì nó sẽ gây ra mối đe dọa cho đất nước chúng tôi. Liệu Ukraine có ý định tìm kiếm việc triển khai quân đội nước ngoài hoặc lực lượng NATO trên lãnh thổ của họ gần biên giới của chúng tôi không? Chúng tôi phản đối điều đó. Còn rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ rất phức tạp. Trước tiên, chúng tôi phải xác định khuôn khổ thỏa thuận", người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ.

Trước đó, khi chỉ ra những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn tìm cách kéo Ukraine vào khối quân sự của mình. Một nguyên nhân khác của cuộc xung đột là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga, bao gồm thông qua luật cấm sử dụng tiếng Nga.

Moscow đã tuyên bố các mục tiêu chính của Nga khi mở chiến dịch quân sự bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo rằng Kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến gặp nhau tại Moscow trong ngày 2/12 để thảo luận về thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Peskov, ông Putin và ông Witkoff sẽ thảo luận về những thỏa thuận đã đạt được giữa Washington và Kiev về một kế hoạch hòa bình tiềm năng.

"Tổng thống Putin và ông Witkoff sẽ có cơ hội xem xét lại những thỏa thuận đã đạt được giữa Kiev và Washington về các hướng đi khả thi hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột", ông Peskov nói.

Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Đặc phái viên Mỹ diễn ra sau "vài tuần làm việc rất tích cực" giữa Mỹ và Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh Moscow đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc mở đường cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, ông nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài Kirill Dmitriev cho biết ngày 2/12 sẽ là một ngày quan trọng cho hòa bình.

"Một ngày quan trọng cho hòa bình: nhóm đã thực hiện thỏa thuận hòa bình về Gaza của Tổng thống Trump sẽ có mặt tại Moscow để thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình của Tổng thống Trump về Ukraine", ông Dmitriev, Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida ngày 30/11, dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất.

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.