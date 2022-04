Tổng thống Ukraine đến điểm nóng Bucha, tuyên bố "khó đàm phán với Nga"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm thị trấn Bucha ngày 4/4 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/4 đã tới thăm Bucha, thị trấn gần thủ đô Kiev vừa được "giải phóng", sau khi xuất hiện các thông tin về việc phát hiện nhiều thi thể dân thường tại đây. Kiev cáo buộc quân đội Nga gây ra vụ việc này, song Moscow đã bác bỏ và cho rằng chính Ukraine đã dàn dựng lên.

Phát biểu nhân chuyến thăm, Tổng thống Zelensky nói: "Chúng tôi muốn các bạn cho thế giới thấy những gì đang xảy ra ở đây… Điều quan trọng là mọi người phải thấy những thường dân ở đây".

Người đứng đầu chính phủ Ukraine cho rằng, với những gì đã xảy ra ở Bucha, rất khó để hòa đàm với Nga. Ông cũng cảnh báo, nếu Nga càng trì hoãn đàm phán thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi đó, Nga khẳng định phía Ukraine đã dàn dựng các video và hình ảnh về dân thường thiệt mạng ở Bucha để đổ lỗi cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã rời Bucha vào ngày 30/3, trong khi "bằng chứng chết chóc" xuất hiện 4 ngày sau đó, sau khi nhân viên cơ quan an ninh Ukraine đến thị trấn.

Moscow đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để làm rõ các thông tin liên quan đến vụ phát hiện nhiều thi thể tại thị trấn Bucha. Tuy vậy, Anh, hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã bác đề xuất này với lý do Hội đồng Bảo an đã có kế hoạch xem xét tình hình Ukraine trên mọi phương diện.

Diễn biến ở Bucha khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây càng leo thang và có thể làm phức tạp hơn tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev. Hôm qua, một loạt quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Lithuania thông báo quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Cụ thể, Đức thông báo sẽ trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga, trong khi Pháp trục xuất 35 nhà ngoại giao của nước này. Lithuania cũng tuyên bố hạ cấp quan hệ, trục xuất đại sứ Nga.