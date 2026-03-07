Tổng thống Trump tuyên bố thành lập liên minh quân sự mới ở châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/3 công bố việc thành lập một liên minh quân sự mới nhằm "xóa sổ các băng đảng ma túy" ở Tây bán cầu.

Ông cho biết 17 quốc gia đã chính thức gia nhập liên minh này.

Ông đưa ra phát biểu trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của liên minh mới mang tên "Lá chắn châu Mỹ", một sáng kiến nhằm tăng cường lực lượng để chống lại các tổ chức tội phạm.

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo từ Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay và Trinidad & Tobago.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị (Ảnh: Reuters).

Nhóm mới này được thành lập từ các quốc gia có cùng quan điểm tại châu Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích chung trong khu vực.

Ông Trump nói: “Tất cả các quốc gia trong căn phòng này đều có cùng những ưu tiên: an ninh, thịnh vượng, thương mại tự do và pháp quyền".

Ông tiếp tục: “Trong ngày lịch sử này, chúng ta cùng nhau công bố một liên minh quân sự hoàn toàn mới nhằm xóa sổ các băng đảng tội phạm đang hoành hành trong khu vực của chúng ta".

Ông Trump cảnh báo rằng Mỹ và các đồng minh sẽ hành động mạnh tay hơn.

Quan hệ hợp tác mới này sẽ được gọi là “Liên minh chống băng đảng tội phạm châu Mỹ”. Ông Trump cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm đang phát triển “với tốc độ khó tin trong khu vực này".

Ông nói: “Trọng tâm của thỏa thuận của chúng ta là cam kết sử dụng sức mạnh quân sự sát thương để tiêu diệt các tổ chức tội phạm và mạng lưới khủng bố độc ác này một lần và mãi mãi. Chúng ta sẽ loại bỏ chúng".

Ông Trump cũng nói thêm: “Chúng tôi có những loại vũ khí tuyệt vời, như các bạn có lẽ đã thấy trong thời gian ngắn vừa qua".

Tổng thống Trump cho rằng khu vực châu Mỹ đã bị Washington “bỏ mặc” trong nhiều năm, nhưng hiện nay Mỹ cam kết sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giúp bảo vệ khu vực.

Ông cho rằng các mạng lưới tội phạm ở Mỹ Latinh đang có những hoạt động quân sự rất tinh vi và gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia.

“Cách duy nhất để đánh bại những kẻ thù này là giải phóng sức mạnh của quân đội chúng ta", ông tuyên bố.