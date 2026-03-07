Mỹ chuẩn bị hoàn 166 tỷ USD thuế đối ứng cho các nước (Ảnh: NYT).

AFP đưa tin, trong hồ sơ nộp lên tòa ngày 6/3, ông Brandon Lord, một quan chức cấp cao của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, cho biết các nhà nhập khẩu sẽ không phải khởi kiện để nhận tiền hoàn thuế.

Tuyên bố được đưa ra khi các luật sư của chính phủ Mỹ đang làm việc với một thẩm phán thương mại liên bang để xây dựng quy trình hoàn trả khoảng 166 tỷ USD tiền thuế quan cho khoảng 330.000 nhà nhập khẩu.

Những mức thuế này, vốn là một phần trung tâm trong chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên là vi hiến vào tháng 2. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không nêu rõ cách thức hoàn trả các khoản thuế đã thu, khiến nhiều nhà nhập khẩu nhỏ lo ngại rằng quy trình này có thể tốn kém và kéo dài.

“Quy trình mới này sẽ chỉ yêu cầu rất ít hồ sơ từ phía các nhà nhập khẩu”, ông Lord cho biết trong bản tuyên bố nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, đúng lúc các luật sư chính phủ bắt đầu cuộc họp với thẩm phán Richard Eaton của tòa án này.

Thẩm phán Eaton đã triệu tập cuộc họp để thảo luận cách chính phủ thực hiện lệnh toàn diện mà ông ban hành ngày 4/3, yêu cầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới bắt đầu hoàn trả thuế đối ứng cho hàng trăm nghìn nhà nhập khẩu thông qua quy trình nội bộ hiện có của cơ quan.

Theo ông Lord, quy trình hoàn tiền dự kiến sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu nộp một bản khai trong hệ thống máy tính của hải quan có tên ACE, trong đó liệt kê các khoản thuế đã nộp. Sau đó hệ thống cùng với cơ quan hải quan sẽ xác minh và xử lý hoàn tiền kèm lãi suất.

Mỗi nhà nhập khẩu sẽ nhận một khoản thanh toán duy nhất từ Bộ Tài chính Mỹ, bất kể họ đã thực hiện bao nhiêu lần nhập khẩu hàng hóa riêng lẻ.

Ông Lord không ước tính thời gian cần thiết để xử lý việc hoàn tiền, nhưng cho biết Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới không thể thực hiện đúng theo lệnh của thẩm phán Eaton ban hành ngày 4/3. Lệnh của thẩm phán dự tính một hệ thống trong đó tiền hoàn thuế sẽ tự động được trả lại cho các nhà nhập khẩu thông qua hệ thống hiện có mà không cần hồ sơ hay dữ liệu bổ sung từ phía họ.

“Các quy trình hành chính và công nghệ hiện tại của cơ quan không phù hợp với nhiệm vụ có quy mô lớn như vậy và sẽ đòi hỏi nhiều công việc thủ công, khiến nhân sự không thể hoàn toàn thực hiện nhiệm vụ thực thi thương mại của cơ quan”, ông Lord giải thích.

Ông cho biết hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã nộp khoảng 166 tỷ USD tiền thuế đối với hơn 53 triệu lô hàng.

Theo ông Lord, nếu thực hiện theo lệnh của thẩm phán Eaton, cơ quan này sẽ phải rà soát thủ công hồ sơ của từng lô hàng, một quy trình có thể đòi hỏi hơn 4 triệu giờ lao động.