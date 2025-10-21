Tổng thống Donald Trump nêu cơ hội chiến thắng của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 20/10, khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không, Tổng thống Donald Trump nói: “Họ vẫn có thể thắng. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ thắng. Tôi chưa bao giờ nói họ sẽ thắng. Tôi chỉ nói là họ có thể thắng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chiến tranh là một điều rất kỳ lạ”.

Tổng thống Donald Trump cho rằng việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine rất khó khăn do sự căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước.

"Tôi từng nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nhưng hóa ra lại rất tồi tệ, bởi vì hai nhà lãnh đạo thực sự không ưa nhau", ông Trump cho biết, đồng thời nói thêm rằng sự đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo khiến việc đạt được hòa bình trở nên “khó khăn”.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ câu hỏi của phóng viên về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, mô tả tình hình là "phức tạp hơn thế".

Ông Trump cho biết đội ngũ của ông đang "trong quá trình cố gắng đạt được một thỏa thuận", đồng thời cảnh báo nếu các cuộc đàm phán thất bại, "rất nhiều người sẽ phải trả giá đắt".

Khi được hỏi về các cuộc không kích được cho là của Nga nhằm vào các khu vực dân sự ở Ukraine, ông Trump cho biết hầu hết những người thiệt mạng là binh lính. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố rằng khoảng 5.000 đến 7.000 quân nhân ở cả hai bên thiệt mạng mỗi tuần trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng xung đột Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết. Tổng thống Trump khẳng định, nhờ những nỗ lực của ông, 8 cuộc xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới đã được giải quyết.

"Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến trong 8 tháng. Một kết quả không tệ. Tôi vẫn còn một cuộc chiến nữa. Đó là Nga và Ukraine, và tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được", ông Trump nói thêm.

Vào tháng trước, ông Trump nói rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, ông Trump một lần nữa nhận định Ukraine sẽ mất một số vùng lãnh thổ sau cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đã gây sức ép, buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải trao toàn bộ khu vực Donbass cho Nga. Thay vào đó, ông cho rằng xung đột nên đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Đáp lại lời kêu gọi mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng giao tranh ở Ukraine dọc theo giới tuyến hiện tại, Điện Kremlin ngày 20/10 cho biết lập trường của Nga "vẫn không thay đổi".

Điện Kremlin trước đây đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn, cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng thời gian tạm dừng giao tranh để tái vũ trang và tái tập hợp lực lượng. Moscow muốn đàm phán trực tiếp một thỏa thuận hòa bình toàn diện và yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm hôm 20/10 để thảo luận về các bước tiếp theo hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Putin trong những tuần tới. Trước đó, Ngoại trưởng Rubio sẽ tiếp đón một phái đoàn cấp cao của Nga - có thể do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu - trong tuần này.