Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Hàn Quốc năm ngoái (Ảnh: ST).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm 2026.

Ông Trump đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với NBC News được ghi hình ngày 4/2, cùng ngày ông và ông Tập có cuộc điện đàm về các chủ đề mà 2 bên quan tâm như thương mại, Đài Loan, chiến sự Ukraine và tình hình Iran.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào tháng 4, trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập.

“Ông ấy sẽ đến Nhà Trắng, đúng vậy, vào khoảng cuối năm. Đây là hai quốc gia mạnh nhất thế giới và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, một phần được phát sóng ngày 8/2.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, ông Trump đã dùng biện pháp thuế quan, công bố các mức thuế nhắm vào từng lĩnh vực như thép, ô tô và các mặt hàng khác, cũng như các biện pháp rộng hơn nhằm đạt nhiều mục tiêu chính sách khác nhau.

Nhà Trắng đã có nhiều tranh chấp thương mại với Bắc Kinh nhưng đã đạt được một thỏa thuận đình chiến rộng rãi với Trung Quốc sau đợt leo thang lớn vào mùa xuân năm ngoái.

Bất chấp các động thái của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào sản xuất Trung Quốc, 2 nền kinh tế vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ông Tập, người thăm Mỹ lần gần nhất vào năm 2023, ngày 4/2 kêu gọi ông Trump cần “thận trọng” trong vấn đề Đài Loan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề song phương, bao gồm thương mại, có thể được giải quyết một cách thân thiện giữa Bắc Kinh và Washington.

“Bằng cách xử lý từng vấn đề một và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng tồn tại”, ông Tập nói, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Về phần mình, ông Trump nói cuộc trao đổi với ông Tập là “tuyệt vời” và rằng “cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ như vậy".

Ngày 6/2, Mỹ kêu gọi đàm phán 3 bên với Nga và Trung Quốc nhằm đặt ra các phương pháp kiểm soát mới đối với vũ khí hạt nhân, nhưng đến nay Bắc Kinh đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán “ở giai đoạn này”.