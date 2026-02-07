Tổng thống Trump: Iran sẵn sàng cho thỏa thuận hạt nhân nhưng Mỹ chưa vội

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường tới Florida.

“Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất tốt với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận và họ nên như vậy. Tôi rất muốn xem liệu có thể có một thỏa thuận chấp nhận được hay không", ông Trump tuyên bố.

“Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Nếu các bạn nhớ Venezuela, chúng tôi đã chờ đợi khá lâu, và chúng tôi không vội”, ông nhấn mạnh.

Khi nói về các điều kiện của một thỏa thuận tiềm tàng, Tổng thống Mỹ nêu rõ ưu tiên: “Một điều phải đặt lên hàng đầu là Iran không có vũ khí hạt nhân".

“Nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận đó cách đây hai năm, chúng tôi đã làm rồi, nhưng Iran khi đó không sẵn sàng làm như vậy. Bây giờ họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng làm nhiều hơn rất nhiều so với cách đây một năm rưỡi, thậm chí so với một năm trước", ông nói.

Vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ về việc giải quyết khủng hoảng chương trình hạt nhân của Tehran đã diễn ra ngày 6/2 tại thủ đô Oman. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đứng đầu.

Tổng thống Trump nói rằng Washington đã có “những cuộc đàm phán rất tốt” với Iran, sau khi hai bên tiến hành đối thoại gián tiếp tại Oman.

Về phần mình, Iran cho biết họ kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Mỹ, mô tả “bầu không khí tích cực” trong một ngày trao đổi tại quốc gia vùng Vịnh này.

Với một nhóm tác chiến hải quân Mỹ do một tàu sân bay dẫn đầu đang hiện diện trên vùng biển Trung Đông, các phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán tại Muscat dưới sự trung gian của Oman, mà không công khai gặp mặt trực tiếp.

Ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể vận tải biển và tàu chở dầu, nhằm hạn chế xuất khẩu dầu của Iran.

Ông Trump cũng ký một sắc lệnh hành pháp ngày 6/2 cho phép chính quyền của ông áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia làm ăn với Iran.

Tuy nhiên, không rõ liệu các biện pháp này có liên quan trực tiếp đến đàm phán hay không, vốn là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Mỹ tham gia cuộc đối đầu của Israel với Iran vào tháng 6/2025 bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trong khi Iran cảnh báo Washington không nên đưa ra thêm các đe dọa quân sự, ông Trump nói: “Nếu họ không đạt được thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc thảo luận “tập trung hoàn toàn” vào chương trình hạt nhân của Iran, mà phương Tây cho rằng nhằm chế tạo bom nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Phái đoàn Mỹ cũng muốn đưa vào chương trình nghị sự các vấn đề về sự hậu thuẫn của Tehran đối với các nhóm vũ trang, chương trình tên lửa đạn đạo và cách Iran đối xử với người biểu tình.

Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, ông Araghchi bày tỏ hy vọng Washington sẽ kiềm chế “đe dọa và gây sức ép” để “các cuộc đàm phán có thể tiếp tục”.