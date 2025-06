Mỹ dựng "lá chắn thép" bảo vệ thủ đô trong lễ duyệt binh

Mọi người theo dõi các máy bay trình diễn trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Bối cảnh: Lễ duyệt binh giữa lòng bất ổn

Ngày 14 /6, thủ đô Washington D.C. rực rỡ ánh cờ, vang dội tiếng bước chân diễu hành trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ (1775-2025).

Lễ duyệt binh năm nay không chỉ là buổi lễ kỷ niệm mà còn là một tuyên ngôn về sức mạnh quân sự Mỹ. Theo Washington Post, sự kiện này huy động các xe tăng M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe thiết giáp Stryker, pháo tự hành Paladin, cùng các máy bay, từ trực thăng Apache, Black Hawk, Chinook đến các chiến đấu cơ lịch sử như B-17, P-51 Mustang.

Thế nhưng, lễ duyệt binh bị phủ bóng bởi xáo trộn xã hội. Các cuộc biểu tình nổ ra tại gần 30 thành phố, từ New York đến Seattle, phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump. Theo New York Times, chiến dịch truy quét người nhập cư của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đặc biệt là vụ bắt giữ lãnh đạo công đoàn David Huerta tại Los Angeles, đã thổi bùng căng thẳng.

Tình hình tại Los Angeles trở nên nghiêm trọng, buộc chính quyền liên bang điều động 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân lục chiến để kiểm soát đám đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột.

Trong bối cảnh này, lễ duyệt binh không chỉ là sân khấu phô diễn sức mạnh mà còn là phép thử đối với khả năng duy trì trật tự của chính quyền. Cuộc duyệt binh là cơ hội để ông Trump khẳng định quyền lực, nhưng cũng là thách thức lớn khi phải đảm bảo an ninh giữa lằn ranh của tự do và trật tự.

Các biện pháp an ninh: “Lá chắn thép” bảo vệ thủ đô

Để bảo vệ lễ duyệt binh, Mỹ đã triển khai kế hoạch an ninh toàn diện, phối hợp giữa các cơ quan liên bang, địa phương và quân đội. Những biện pháp này không chỉ nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ mà còn gửi thông điệp về sự kiên định của chính quyền trước bất ổn.

Thứ nhất, huy động lực lượng an ninh quy mô lớn. Theo CNN, lễ duyệt binh được xếp vào danh sách “sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt”, ngang tầm với lễ nhậm chức tổng thống. Cơ quan Mật vụ Mỹ, đơn vị dẫn đầu công tác an ninh, đã huy động hàng nghìn nhân viên từ Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C., FBI, Bộ An ninh Nội địa. Các lực lượng này được bố trí dọc tuyến đường diễu hành, từ Quảng trường Quốc gia đến Nhà Trắng, tạo thành một vành đai thép bảo vệ sự kiện.

Quân đội cũng đóng vai trò then chốt. Theo Military Times, các đơn vị Vệ binh Quốc gia từ Maryland và Virginia đã được điều động đến Washington, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Họ được trang bị súng trường và xe bọc thép, nhưng theo Đạo luật Posse Comitatus, vai trò của họ giới hạn ở việc bảo vệ tài sản liên bang, trừ khi Tổng thống Trump kích hoạt Luật chống nổi loạn.

Sự hiện diện của lực lượng an ninh quy mô lớn là thông điệp rõ ràng rằng chính quyền không khoan nhượng với bất kỳ hành vi gây rối nào. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng với những người biểu tình ôn hòa.

Thứ hai, kiểm soát, phân luồng giao thông và quản lý đám đông. Để ngăn chặn nguy cơ xung đột, Washington D.C. áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt. Theo Politico, các tuyến đường chính như Đại lộ Pennsylvania và Constitution bị phong tỏa từ sáng sớm ngày 14/6. Hàng rào thép, máy đo từ trường, camera giám sát, các thiết bị nhận diện khuôn mặt, sinh trắc học được bố trí tại các nút giao thông trọng yếu, trong khi drone (và UAV) tuần tra trên không để theo dõi đám đông.

Thị trưởng Muriel Bowser phối hợp chặt chẽ với Lầu Năm Góc cân bằng giữa an ninh và quyền tự do của dân. Tuy nhiên, bà cảnh báo về nguy cơ đụng độ phong trào “No Kings”, nhóm tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tuần hành lớn vào cùng ngày.

Theo The Hill, Tổng thống Trump công khai yêu cầu người biểu tình tránh xa khu vực duyệt binh, nhấn mạnh họ sẽ đối mặt với lực lượng áp đảo. Lời cảnh báo này dấy lên tranh cãi về quyền tự do biểu đạt, với các tổ chức dân quyền cáo buộc chính quyền đang sử dụng an ninh làm cái cớ để đàn áp tiếng nói đối lập.

Fiona Hill, cựu cố vấn an ninh quốc gia, nhận xét: “Việc kiểm soát đám đông trong bối cảnh này đòi hỏi sự khéo léo. Một sai lầm nhỏ có thể biến lễ duyệt binh thành một cuộc khủng hoảng chính trị”.

Các binh sĩ Mỹ duyệt binh trong khi đông đảo lực lượng đảm bảo trật tự đứng hai bên đường (Ảnh: Reuters).

Thứ ba, bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị. Một thách thức độc đáo của lễ duyệt binh là bảo vệ đường phố Washington trước sức nặng của các khí tài quân sự. Theo USA Today, xe tăng M1A1 Abrams, nặng hơn 60 tấn, có thể gây hư hại nghiêm trọng cho mặt đường. Để giải quyết, Quân đoàn Công binh Lục quân Mỹ đã lắp đặt các tấm thép và đệm bảo vệ dọc tuyến diễu hành, đồng thời trang bị đệm cao su cho bánh xích xe tăng để giảm áp lực. Các phương tiện cũng được điều khiển ở tốc độ chậm, tương đương với tốc độ đi bộ.

Chi phí sửa chữa đường sá sau sự kiện ước tính khoảng 16 triệu USD, nằm trong tổng ngân sách 45 triệu USD cho lễ duyệt binh. Đây là một khoản đầu tư lớn để phô diễn sức mạnh, nhưng nó cũng đặt gánh nặng tài chính lên chính quyền địa phương, vốn đã căng thẳng vì các vấn đề khác.

Thứ tư, giám sát an ninh chặt chẽ và lên kịch bản ứng phó biểu tình. Làn sóng biểu tình tại các thành phố lớn, đặc biệt là Los Angeles, làm gia tăng lo ngại về bất ổn tại Washington. Theo Los Angeles Times, các cuộc biểu tình phần lớn mang tính ôn hòa nhưng đã xảy ra một số vụ bạo lực như việc người biểu tình ném chai nước, pháo hoa vào cảnh sát. Tại Los Angeles, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 20 giờ ngày 10/6 đến 6 giờ ngày 11/6, với xe bọc thép bảo vệ các cơ quan liên bang.

Tại Washington, FBI và Sở Cảnh sát Thủ đô đang giám sát chặt chẽ các nhóm biểu tình, bao gồm phong trào “No Kings”. Theo NBC News, chưa có mối đe dọa cụ thể nào được ghi nhận, nhưng các đội phản ứng nhanh đã được chuẩn bị để xử lý các tình huống quá khích. Chính quyền cũng thiết lập các khu vực biểu tình được chỉ định, cách xa tuyến đường diễu hành, nhằm giảm nguy cơ đối đầu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đứng trước một lựa chọn khó khăn: bảo vệ an ninh mà không làm tổn hại đến quyền tự do biểu đạt. Một động thái quá mạnh tay có thể biến lễ duyệt binh thành biểu tượng của sự chia rẽ.

Phản ứng quốc tế và thách thức trong nước

Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh thế giới đang dõi theo Mỹ với sự thận trọng. Theo Foreign Policy, các đồng minh NATO có thể xem sự kiện này như biểu tượng của sự tự tin, nhưng các đối thủ như Nga và Trung Quốc có thể diễn giải nó như một hành động phô trương sức mạnh. Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga vào đầu tháng 5/2025 tại Moscow đã làm nổi bật sự cạnh tranh biểu tượng giữa các cường quốc, đặt lễ duyệt binh của Mỹ vào một bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Trong nước, lễ duyệt binh gây ra phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ ông Trump ca ngợi sự kiện như biểu tượng của lòng yêu nước, trong khi các nhóm đối lập, gồm phong trào “No Kings”, cho nó là màn trình diễn quyền lực mang tính chuyên chế. Theo New York Times, chi phí 45 triệu USD bị chỉ trích là lãng phí, đặc biệt khi ngân sách liên bang đang bị siết chặt.

Đại tá về hưu Andrew Bacevich nhận xét: “Việc sử dụng quân đội để tổ chức duyệt binh và đối phó với biểu tình cho thấy một xu hướng đáng lo ngại trong việc quân sự hóa các vấn đề trong nước”.

Ngược lại, các quan chức chính quyền lập luận lễ duyệt binh là cần thiết để khơi dậy tinh thần dân tộc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt khi quân đội Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng tuyển quân. Theo The Hill, sự kiện này nhằm “kể lại câu chuyện về Quân đội Mỹ”, tôn vinh di sản và vai trò của nó trong bảo vệ tự do.

Lễ duyệt binh ngày 14/6 là cột mốc lịch sử, không chỉ tôn vinh 250 năm Quân đội Mỹ mà còn khẳng định tầm nhìn của Tổng thống Trump về một nước Mỹ mạnh mẽ. Tuy nhiên, giữa những bất ổn xã hội, việc đảm bảo an ninh cho sự kiện đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, từ huy động lực lượng an ninh, kiểm soát giao thông, bảo vệ hạ tầng đến quản lý biểu tình. Với hàng nghìn nhân viên an ninh, hàng rào thép, UAV giám sát, Mỹ dựng lên “tấm lá chắn” vững chắc để bảo vệ ngày lễ.

An ninh không chỉ là việc ngăn chặn xung đột mà còn là tạo dựng niềm tin. Nếu lễ duyệt binh bị lu mờ bởi biểu tình, thông điệp về sức mạnh của ông Trump có thể trở thành biểu tượng của sự chia rẽ. Trong khoảnh khắc này, Mỹ không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà còn đối mặt với bài kiểm tra lớn về khả năng đoàn kết và lãnh đạo, giữa lằn ranh của tự do và trật tự, trong một thế giới đang thay đổi.