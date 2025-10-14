Tổng thống Trump phàn nàn về ảnh bìa của tạp chí Time

Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn ảnh bìa của tạp chí Time (Ảnh: Instagram).

“Tạp chí Time viết một bài khá tốt về tôi, nhưng bức ảnh có lẽ là tệ nhất mọi thời đại. Họ xóa mất mái tóc của tôi, rồi đặt lên đầu tôi một thứ gì đó trông như một chiếc vương miện nhỏ đang lơ lửng. Thật kỳ quặc!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 14/10. Ông gọi đây là “một bức ảnh cực kỳ tệ, đáng bị nêu tên chỉ trích”.

Ấn bản phát hành hôm 13/10 của Time ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Ảnh bìa là một bức ảnh chân dung ông được chụp từ góc thấp. Ánh sáng khiến phần tóc mái bạch kim của ông dường như biến mất.

Ông Trump lâu nay thường cáo buộc truyền thông Mỹ thiên vị và thiếu công bằng, cho rằng phần lớn các bài báo đều tập trung vào việc chỉ trích nhiệm kỳ của ông.

Chủ nhân Nhà Trắng nhận được nhiều lời ca ngợi của cộng đồng quốc tế sau khi thực hiện thành công vai trò trung gian giúp Israel và Hamas đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến hơn 2 năm qua ở Dải Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định thành tích ngoại giao của mình kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, giải thưởng năm nay đã được trao cho chính trị gia đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các sáng kiến hòa bình của ông Trump là “chân thành và không thể phủ nhận”, đồng thời bày tỏ hy vọng nỗ lực trung gian của Washington có thể góp phần giải quyết xung đột ở Ukraine.