Caracas phản ứng khi ông Trump tự nhận là "quyền tổng thống Venezuela"

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định Venezuela có quyền tổng thống của riêng mình và đang tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đối ngoại.

“Ở đây chúng tôi có một chính phủ đang điều hành Venezuela, ở đây chúng tôi có một quyền tổng thống, và ở đây chúng tôi có một tổng thống đang bị Mỹ bắt làm con tin”, bà Rodriguez ngày 12/1 tuyên bố, ám chỉ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ cùng vợ vào hôm 3/1.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội tự gọi mình là “quyền tổng thống Venezuela”.

Bà Rodriguez bác bỏ mọi phát ngôn nhằm làm suy giảm vai trò của các cơ quan chức năng Venezuela trong việc lãnh đạo đất nước.

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho biết Venezuela đang nỗ lực củng cố các mối quan hệ quốc tế dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Bà Rodriguez trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này sau khi Mỹ tấn công Venezuela và đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy.

Bà khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống và rằng không có bất cứ thế lực bên ngoài nào kiểm soát Venezuela bất chấp ông Trump tuyên bố “Mỹ sẽ điều hành Venezuela”.

Nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela một mặt ủng hộ hợp tác với Mỹ, mặt khác nhấn mạnh Venezuela sẽ không bị khuất phục. Bà và nội các Venezuela đang nỗ lực để yêu cầu Washington trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng, Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong vài năm tới và tìm cách khôi phục ngành dầu mỏ ở quốc gia này.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/1, Washington thông báo lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này. Cuộc gặp được cho là có thể tác động đáng kể đến bức tranh chính trị ở Venezuela trong thời gian tới.

Bà Rodriguez và bà Machado đều là những nhân vật chính trị nổi bật tại Venezuela. Là đối thủ chính trị, họ là những nhân tố then chốt trong khoảng trống quyền lực mới hình thành của quốc gia Mỹ Latinh này. Cả 2 đều hiểu rất rõ rằng tương lai của họ, cũng như tương lai của đất nước, gắn chặt với việc giành được sự ủng hộ của Mỹ.

Ông Trump chưa có kế hoạch gặp bà Rodriguez, nhưng cho biết một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra khi tình hình ổn định. Ông đồng thời khẳng định chính quyền của ông đang hợp tác “rất tốt” với chính quyền lâm thời tại Caracas. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo bà Rodriguez sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ đường lối của Washington, đặc biệt liên quan đến quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.