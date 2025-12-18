Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục (Ảnh minh họa: Military Times).

Theo The Hill, với 77 phiếu thuận, 20 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về các ưu tiên quốc phòng dài khoảng 3.000 trang.

Dự luật bao gồm mức chi tiêu quốc phòng hàng năm kỷ lục 901 tỷ USD, tăng lương 4% cho quân nhân Mỹ và nguồn kinh phí để mua sắm vũ khí. Văn bản cũng phân bổ ngân sách cho các chương trình nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga.

Theo dự luật, 800 triệu USD sẽ được cấp cho Ukraine theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Kiev sẽ nhận 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tới, với nguồn tiền được chuyển cho các công ty Mỹ cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Dự luật cũng cho phép triển khai Sáng kiến An ninh Baltic và phân bổ 175 triệu USD để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Latvia, Lithuania và Estonia. Dự luật hạn chế việc cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 binh sĩ, đồng thời cấm việc tước bỏ vai trò Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO của chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu.

Bên cạnh đó, các quan chức Lầu Năm Góc đang chuẩn bị những thay đổi cơ cấu lớn đối với hệ thống chỉ huy quân sự Mỹ. Các kế hoạch này bao gồm việc cắt giảm một số vị trí và hạ cấp chức năng của các bộ tư lệnh Lục quân Mỹ trên toàn cầu.

Dự luật NDAA sẽ bãi bỏ các nghị quyết ủy quyền sử dụng vũ lực quân sự (AUMF) năm 1991 và 2002 cho các cuộc chiến vùng Vịnh và Iraq — những văn bản từng được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng làm cơ sở để tiến hành các cuộc chiến ở Trung Đông.

Một điều khoản khác được lồng ghép trong dự luật quốc phòng cũng sẽ ngăn chính phủ Mỹ cắt viện trợ tình báo cho Ukraine, bằng cách áp đặt yêu cầu thông báo trước 48 giờ, trong đó phải giải thích rõ lý do cắt hỗ trợ, tác động của quyết định này đối với Kiev và thời gian việc cắt hỗ trợ sẽ kéo dài bao lâu.

Dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký phê chuẩn.