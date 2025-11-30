Phản ứng của Venezuela khi Tổng thống Trump cảnh báo phong tỏa không phận

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R Ford của Hải quân Mỹ di chuyển về phía biển Caribe (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Venezuela ngày 29/11 chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”.

Chính phủ Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

“Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và những kẻ buôn người, hãy coi vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela là đóng hoàn toàn", ông Trump tuyên bố.

Tuần trước, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống có khả năng nguy hiểm” khi bay qua Venezuela do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh” nước này.

Venezuela đã thu hồi quyền khai thác đối với 6 hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Mỹ cũng liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, điều này không cho phép rõ ràng việc sử dụng vũ lực gây thương vong.

Quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Báo Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ ngày 29/11 cho biết máy bay quân sự Mỹ đã tuần tra không phận quốc tế xung quanh Venezuela "gần như liên tục" trong những ngày gần đây.

Theo nguồn tin, các cuộc tuần tra được thực hiện như một phần của việc tăng cường hiện diện và các hoạt động chống ma túy.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến Venezuela nhằm đối phó các băng nhóm ma túy.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Một quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ nói với quốc hội hồi tháng 11 rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm bị cáo buộc buôn ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Quan chức này lập luận, chính quyền không bị ràng buộc bởi một đạo luật quyền hạn chiến tranh có niên đại hàng thập niên vốn yêu cầu phải phối hợp với các nhà lập pháp.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Trump vẫn phát tín hiệu đối thoại với lãnh đạo Venezuela.

Ông Trump ngày 17/11 nói rằng "vào một thời điểm nhất định", ông sẽ "đối thoại" với Tổng thống Maduro.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 16/11 tại Florida, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể mở các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Venezuela.

Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 28/11 cho biết Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tuần trước, đồng thời thảo luận về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo tại Mỹ.